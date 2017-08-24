بالصور.. شذى تشعل حفل العيد القومي بمطروح

كتب وتصوير - علاء أحمد:

أشعلت المطربة شذى احتفالات أضواء المدينة بهضبة عجيبة بمحافظة مرسى مطروح، المخصص إيرادها لصالح صندوق تحيا مصر.

وقدمت شذى عددًا من أغانيها وبعض الأغنيات القديمة بجانب الأغاني الوطنية.

حضر الاحتفال، اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، وعمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ورؤساء تحرير الصحف، ورجال الأعمال.