بالصور.. شذى تشعل حفل العيد القومي بمطروح
بالصور.. شذى تشعل حفل العيد القومي بمطروح
01:04 ص الخميس 24 أغسطس 2017
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. محافظ مطروح يفتتح أكبر مشروع سياحي بالساحل الشمالي بتكلفة
كتب وتصوير - علاء أحمد:
أشعلت المطربة شذى احتفالات أضواء المدينة بهضبة عجيبة بمحافظة مرسى مطروح، المخصص إيرادها لصالح صندوق تحيا مصر.
وقدمت شذى عددًا من أغانيها وبعض الأغنيات القديمة بجانب الأغاني الوطنية.
حضر الاحتفال، اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، وعمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ورؤساء تحرير الصحف، ورجال الأعمال.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. محافظ مطروح يفتتح أكبر مشروع سياحي بالساحل الشمالي بتكلفة
-
صندوق "تحيا مصر" يعتمد 30 مليون جنيه لمشروعات كوم أمبو
-
إصابة 11 شخصًا نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السلوم مطروح
-
إحباط محاولة تسلل 27 بينهم 6 أجانب إلى ليبيا عبر السلوم
إعلان
إعلان