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بالصور.. شذى تشعل حفل العيد القومي بمطروح

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مصراوي Masrawy

بالصور.. شذى تشعل حفل العيد القومي بمطروح

01:04 ص الخميس 24 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ مطروح يفتتح أكبر مشروع سياحي بالساحل الشمالي بتكلفة 3.5 مليار جنيه

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ مطروح يفتتح أكبر مشروع سياحي بالساحل الشمالي بتكلفة

كتب وتصوير - علاء أحمد:

أشعلت المطربة شذى احتفالات أضواء المدينة بهضبة عجيبة بمحافظة مرسى مطروح، المخصص إيرادها لصالح صندوق تحيا .

وقدمت شذى عددًا من أغانيها وبعض الأغنيات القديمة بجانب الأغاني الوطنية.

حضر الاحتفال، اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، وعمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ورؤساء تحرير الصحف، ورجال الأعمال.

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