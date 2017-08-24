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ضبط 2 طن جبن أبيض مجهول المصدر في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط 2 طن جبن أبيض مجهول المصدر في بورسعيد

12:54 ص الخميس 24 أغسطس 2017

ضبط 2 طن جبن أبيض مجهول المصدر في بورسعيد

جبن أبيض - ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، ضبط كميات من الجبن الأبيض مجهولة المصدر، داخل مخزن تابع لمحل شهير بحي المناخ.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط ٢ طن جبن أبيض مجهول المصدر، غير مدون عليها أية بيانات بمخزن في شارع الأمين، تابع لأحد أشهر محلات البقالة فى نطاق حي المناخ.

تحرر المحضر رقم ٤٨٥١ جنح المناخ لسنة ٢٠١٧، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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