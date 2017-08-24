اليوم.. محاكمة 28 متهما في قضية "خلية دمياط الإرهابية"
اليوم.. محاكمة 28 متهما في قضية "خلية دمياط الإرهابية"
12:50 ص الخميس 24 أغسطس 2017
كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهما هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.
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