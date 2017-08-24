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صورة وخبر: تشييع جثمان جندي لبناني

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: تشييع جثمان جندي لبناني

12:55 ص الخميس 24 أغسطس 2017

صورة وخبر: تشييع جثمان جندي لبناني

عائلة جندي لبناني أثناء جنازته

كتب - علاء المطيري: 

يواصل الجيش اللبناني تقدمه في قتال تنظيم "داعش" بعد 5 أيام من انطلاق معركته ضد التنظيم المتطرف في المنطقة الحدودية الشرقية.

وانطلقت المرحلة الثالثة من عملية "فجر الجرود"، الثلاثاء، والتي كانت تركز في المرحلة السابقة على إتمام عمليات إزالة الألغام والأفخاخ والنسفيات من محاور التقدّم.

وأفادت القيادة العسكرية في بيان عن مقتل أحد الجنود اللبنانيين وإصابة آخرين أثناء قيام مجموعة مختصة بتفكيك إحدى المفخخات في جرود عرسال، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية".

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لـ3 نساء من أقارب جندي يدعى عباس جعفر أثناء تشييع جثمانه في مدينة صور جنوبي البلاد، الأربعاء، حيث يظهر على وجوههن ملامح الحزن والألم.

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