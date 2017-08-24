الأوقاف تعلن الناجحين في مسابقة الأئمة.. ومصراوي ينشر الأسماء 10:53 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات الشفوية من الناجحين في الاختبارات التحريرية المؤهلة لوظيفة إمام وخطيب ومدرس بالإعلان التكميلي الثاني.وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الاختبارات الشفوية ستعقد بمكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة في الساعة العاشرة صباحًا في 9 سبتمبر المقبل، بديوان عام الوزارة.وأكدت الوزارة على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية. ولمعرفة أسماء الناجحين اضغط هنا 1. إسلام مصطفى عبد المنعم الصاويالإسكندرية2. شعبان زيدان زكي مساعد مختارالإسكندرية3. عثمان سالم محمود زيدانالإسكندرية4. صبحي عوض عبد الفضيل فتح اللهالإسكندرية5. محمد كمال محمد محمدالإسكندرية6. معاذ أحمد محمد حسن أبو حمامةالإسكندرية7. صهيب السيد مخلوف عبد الرحيمالإسكندرية8. محمد أحمد لطفي أحمد شهابالإسكندرية9. مدحت عبد العزيز محمد سيد أحمد الروينيالإسكندرية10. محمد السيد عبد السلام محمد عبد الخالقالإسكندرية11. إسلام محمد أحمد محمدالإسكندرية12. أحمد مصطفى عبد الرازق داودالإسكندرية13. سعد فاروق محمد هليلالإسكندرية14. عبد الرحمن أحمد السيد أحمد إبراهيمالإسكندرية15. محمد عبد الرحمن داود إبراهيمالإسكندرية16. وسام عبد الحميد علي أحمد ناصرالإسكندرية17. محمد عبد الله السيد الحنفي سالمالإسكندرية18. علي حسن محمد عبد المعتمدالإسكندرية19. محمد عبد المبدي جمعة عبد العالالإسكندرية20. مصطفى محمود شحاتة طايعالإسماعيلية21. عبد الله محمود عبد الله أحمدالإسماعيلية22. محمد عبد المنعم محمد إبراهيم الإسماعيلية23. حسين عاطف حسن جودةالإسماعيلية24. حمدي أحمد صابر محمودالإسماعيلية25. محمد علي محمد علي الإسماعيلية26. محمد عبد القادر عبد المطلب محمد الإسماعيلية27. محمود أحمد محمد عبد اللهالإسماعيلية28. محمد صابر محمد حسن الإسماعيلية29. سيد علي عبد العال سيدالإسماعيلية30. محمود مجدي محمود حمودةالإسماعيلية31. إبراهيم مصطفى أحمد حسن الإسماعيلية32. السيد محمود محمد حسين الإسماعيلية33. خالد محسن محمد خيري عبد الكريمالإسماعيلية34. عبد العال محمد عبد العال شحاتة الإسماعيلية35. محمد حسين وادي حسين الإسماعيلية36. أحمد هارون محمد عليأسوان37. محمد علي أبو الوفا جبريلأسوان38. مصطفى عيد محمد عبد العظيمأسوان39. مصطفى محمود النوبي مغازي عبد العزيزأسوان40. أحمد مصطفى أحمد إبراهيم سندأسوانالأحد: 10 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. عبد الله يوسف السيد يوسفأسوان2. وليد أحمد إدريس مرعيأسوان3. الحسن أحمد عبد المنعم محمودأسوان4. محمد عبد الراضي جبريل محمدأسوان5. رمضان عبد الوهاب جابر محمدأسوان6. محمود منصور دردير إبراهيمأسوان7. رمضان صابر علي خالدأسوان8. أسامة فتحي البدري محمدأسوان9. عمرو محمد جمعه محمدأسوان10. يوسف محمد مدني محمدأسوان11. حمدي أحمد ياسين عليأسوان12. أحمد عبد السيد عبد الكريمأسوان13. حسين عبد العال محمد عليويأسوان14. رامي أنور حسنين بدويأسوان15. يوسف كمال محمد أحمدأسوان16. حمدنا لله سيد محمد محمودأسوان17. ياسين صلاح جمعة محمدأسوان18. أحمد فتحي محمد أحمدأسوان19. محمود أحمد محمد عيد أسيوط20. عبد الله عمر محمد حامدأسيوط21. أبو العزايم فولي سليمان أحمدأسيوط22. حامد أحمد عبد الظاهر عبد الستارأسيوط23. حمادة علي أحمد عليأسيوط24. هلال ياسين عبد الحافظ ياسينأسيوط25. أحمد محمد عبد الصبور محمدأسيوط26. محمد ناصر فرغلي محمود أحمد البهنساويأسيوط27. محمود عبد المنعم عبد الرحيم محمدأسيوط28. زين العابدين عبد الله محمد فرجأسيوط29. محمد أحمد عبد المالك مصطفىأسيوط30. أحمد محمود زكي مازنأسيوط31. أحمد جمال شلبي عليأسيوط32. محمود أحمد محمد حسن أسيوط33. محمد طه سيد علي أسيوط34. طه عبد الغني محمود عبد الرحمنأسيوط35. مصطفى محمد سيد محمدأسيوط36. مجدي حسن محمد حسين أحمدأسيوط37. محمد مصطفى حسين أحمدأسيوط38. مصطفى لملوم عدلي محمد صالح أسيوط39. عبد الرحمن محمد طه حسينالأقصر40. مصطفى عبد الراضي حساني أحمدالأقصرالاثنين: 11 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. محمود بغدادي أحمد حسينالأقصر2. طه أحمد طه أحمد الأقصر3. أحمد عبد القادر الطاهر أحمدالأقصر4. مؤمن محمد فؤاد علي الأقصر5. عبد التواب عزت عبد التواب الضويالأقصر6. عبد الكريم علاء الدين عبد الكريم محمدالأقصر7. عبد السلام سيد أحمد عبد الحليم سعدالأقصر8. محمود سيد أحمد عيد سالمالأقصر9. الحسن أحمد محمد رمضانالأقصر10. محمود نوبي جاد أحمدالأقصر11. إبراهيم سيد صادق رضوانالأقصر12. أحمد مرعى فؤاد حسينالأقصر13. محمد إبراهيم حسن إبراهيمالأقصر14. عبد الرحيم إبراهيم الشاذلي إبراهيمالأقصر15. محمد نوبي محمد حسنالأقصر16. محمد حسن علي حسين الأقصر17. أبو الحسن عبد الغني سيد أحمد محمدالأقصر18. فارس تقادم خير حسينالأقصر19. أحمد عبد الحميد حسن محمدالأقصر20. مؤمن أحمد محمد السيدالأقصر21. عبد الرحمن محمد معروف يونس نوبيالأقصر22. محمد فتحي إبراهيم عبد الرحمنالأقصر23. محمود عبود محمد صديق عليالأقصر24. محمد حسين محمد صالح حسينالأقصر25. عمار أحمد محمود عليالأقصر26. إسماعيل علي إبراهيم أحمدالأقصر27. عبد الله مصطفى زكي عطاالأقصر28. حسين أحمد محمد أحمدالأقصر29. محمد إبراهيم عامر إبراهيمالأقصر30. إبراهيم عسكر خليل الأقصر31. محمد أبو الغيط إبراهيم أحمدالأقصر32. أحمد محمد أبو الحجاج يوسف التهاميالأقصر33. علي عبد الفتاح محمد أمينالأقصر34. مصطفى سيد أحمد عبد الدايم العربيالأقصر35. علي حمدي نوبي حفنيالأقصر36. محمد محمد خليل عبد النعيمالأقصر37. محمد نصر الدين عبد الشافي محمدالبحر الأحمر38. بركات عبد الغني السيد عبد الغنيالبحر الأحمر39. أحمد السيد نعمة الله نعمة الله بدويالبحيرة40. أحمد عبد الخالق محمد عليالبحيرةالثلاثاء: 12 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. سعد علي سعد المليجىالبحيرة2. أحمد سعيد محمد بيومي القزازالبحيرة3. أحمد عبد الله عبد العزيز محمد شراكيالبحيرة4. رمضان سلامه إبراهيم الشريفالبحيرة5. شعبان حمدي عبد الله مصطفىالبحيرة6. محمد رمضان يوسف محمد الشاذليالبحيرة7. أحمد حسن عبد المقصود محمد حجازيالبحيرة8. شعبان عبد السلام حسين عبد الحافظالبحيرة9. وليد محمد محمد مرسى الفقيالبحيرة10. عمر محمد عمر سعد البحيرة11. محمود محمد شعبان زعير البحيرة12. محمد محمود عبد الغنى سليمان القاضيالبحيرة13. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم أبو غديةالبحيرة14. أحمد إسماعيل محمود حمد الشناويالبحيرة15. أحمد عرابي علي عرابيالبحيرة16. عبد الله سعد عبد الغنى الصيادالبحيرة17. محمد عبد الله مصطفى مصطفى عامرالبحيرة18. إبراهيم عبد السلام أحمد عبد اللهالبحيرة19. حسن سعيد حسن رميح البحيرة20. أحمد رجب شحاتة أبو شنبالبحيرة21. أحمد صبحي السيد أحمد زلطالبحيرة22. محمد محمد فهمي جويدالبحيرة23. عبد الله محمد إبراهيم حسن البحيرة24. مصطفى فرحات محمد عبد الرؤف الشناويالبحيرة25. عماد سلامه إبراهيم الشريفالبحيرة26. عبد الله محمد أحمد جمعة عيسىالبحيرة27. عبد الله إبراهيم عبد الحليم الصغيرالبحيرة28. إبراهيم عيد عبد الستار محمد بريكالبحيرة29. الصافي خميس الصافي الجنديالبحيرة30. حسام سعد الصافي عبد الكريم البرعىالبحيرة31. طلحة محمد حسن فيوضالبحيرة32. فكيه نبيل محمد حامدالبحيرة33. عبد الله إبراهيم محمد دسوقيالبحيرة34. محمد جمال محمد عبد السلام أبو زيدالبحيرة35. محمود زيدان حسن هنداوي النجار البحيرة36. غانم صبري محمد غانمالبحيرة37. عبد العزيز منصور عبد العزيز منصورالبحيرة38. سعيد حسن سعد عفيفي البحيرة39. محمد سليمان محمد الملوانىالبحيرة40. عبد الرحمن شليل محمود حسنالبحيرة الأربعاء: 13 / 9 / 2017مم الاسمالمحافظة1. عبد الرحمن عبد الدايم راشد محمود عبد اللهالبحيرة2. أحمد محمد عوض زيدان الناقةالبحيرة3. محمد جمعه حجاج عبد الحليمالبحيرة4. صبري عبد الفتاح عبد الحليم جمعهالبحيرة5. عبد الناصر سعيد جلال عبد المجيد أبو فراجالبحيرة6. حمدي جلال دسوقي إبراهيمالبحيرة7. علاء أحمد عبد الحميد الصافيالبحيرة8. حسام عيد محمد عبد الحميدالبحيرة9. أنور السيد طه محمد علي البحيرة10. محمد محمد عبد الله أحمد الركايبىالبحيرة11. محمد شعبان محمد عبد الغنىالبحيرة12. محمد كمال طه دياب الفخرانيالبحيرة13. سعيد محمود حمد عبد الحميدالبحيرة14. محمد عبد الباسط صالح غازي البحيرة15. محمد جمعه سعد وريدةالبحيرة16. حمدي جمعه عبد الفتاح محمد حمدالبحيرة17. عبد الغنى ناجى عبد الغنى محمد عليانالبحيرة18. محمد أحمد عبد السلام إسماعيل البحيرة19. محمد أحمد محمد رزق الشافعيالبحيرة20. أحمد رمضان فوزي محمد عثمان البحيرة21. علي أحمد عسقلاني علي عتمانالبحيرة22. خالد محمد عبد الحليم عبد الله سرورالبحيرة23. جمال محفوظ أحمد زعيترالبحيرة24. أحمد لطفي علي طه الناقة البحيرة25. محمد موسى عبد الله سعد أبو سلامةالبحيرة26. عماد سعيد فوزي عبد المجيدالبحيرة27. عبد الحميد عز الدين عبد الحميد ناجى بدرالبحيرة28. محمود حسن محمود أبو ديابالبحيرة29. محمود فاروق علي زهران البحيرة30. جمال حمادة محمد مصطفىالبحيرة31. محمد بكر أبو زيد عليالبحيرة32. محمد سمير شعبان عبد العزيز المشرقيالبحيرة33. محمد شحاتة الصابر عبد العزيز البحيرة34. أحمد عبد الحق محمد حسن البياع البحيرة35. عبد العزيز عبد الهادي السيد الأعصرالبحيرة36. أشرف محمد فرج سالم الحمراويالبحيرة37. حمادة محمد عبد السيد عوض الروبيالبحيرة38. أحمد كمال محمد فتحي ملكهالبحيرة39. عادل ضيف أحمد زيدانالبحيرة40. أحمد أبو المكارم عبد الغني عطيةالبحيرة الخميس: 14 / 9 / 2017مم الاسمالمحافظة1. خالد محمود عبد المقصود السكريالبحيرة2. عبد الله محمد أبو العنين شلبيالبحيرة3. رضوان إدريس جاد الله عبد الحميدالبحيرة4. عبد الله خيري عبد المولى العشريالبحيرة5. محمد رجب محمد زكى علي مصطفىالبحيرة6. محمد عطية أبو بكر عبد الشفيعالبحيرة7. أحمد عبد السميع إبراهيم محمدالبحيرة8. محمد حسين عبد الفتاح أحمد سالمالبحيرة9. مصطفى جلال عبد العزيز إبراهيم الشافعيالبحيرة10. إبراهيم جمال عيد عليالبحيرة11. محمد رمضان محمد سلمان دسوقيالبحيرة12. محمد أحمد عبد الفتاح قنديلالبحيرة13. إبراهيم ناجي إبراهيم أبو شامة البحيرة14. إبراهيم الصافي علي عليالبحيرة15. عمرو موسى متولي طهالبحيرة16. عبد الله عبد العليم عبد الحفيظ أبو رامونالبحيرة17. السيد الصغير محمد سنيورالبحيرة18. محمد عبد العليم محمد عبد الحميد السمبختىالبحيرة19. جمال عبد الحميد عبد المجيد عبد المجيدالبحيرة20. محمود محمد العشري محمد سليمالبحيرة21. حمدي أحمد موسى عوضالبحيرة22. محمود طه محمود أبو شريدةالبحيرة23. علي جميل محمد محمد موسىالبحيرة24. محمد عبد العال مسعود سعيدالبحيرة25. سلامة عبد الفتاح سيد أحمد الشبراخيتي البحيرة26. أحمد علي شحات العجانالبحيرة27. محمد محمود إسماعيل أحمدالبحيرة28. عبد الغفار فهمي عبد الغفار حسنالبحيرة29. محمود حسن عبد الجيد حسن شعبانالبحيرة30. مصطفى حسين حسن بركات البحيرة31. محمد رمضان كمال عبد اللهالبحيرة32. محمد شعبان سليمان عبد المحسن البحيرة33. محمد أحمد عبد الموجود محمدبني سويف34. علي شعبان عبد الجيد محمدبني سويف35. حجازي أحمد فتح الباب أحمدبني سويف36. جمال عبد الكريم جنيدي عبد الحميد بني سويف37. عبد الرحمن عبد الجواد خضر إبراهيمبني سويف38. كامل محمد كامل محمدبني سويف39. محمد رمضان فراج محمدبني سويف40. ربيع محمد طه مشرف بني سويف السبت: 16 / 9 / 2017مم الاسمالمحافظة1. محمد معروف أحمد عليبني سويف2. رجب سيد عبد الله عبد الباقيبني سويف3. رمضان ربيع عبد اللطيف محمدبني سويف4. طه عماد محمد أحمد بني سويف5. محمد سيد سيد محمد بني سويف6. عزمي عبد الباسط محمد محمدبني سويف7. محمد سلطان قرنى محمدبني سويف8. عبد الله مسعود جمعة جمعةبني سويف9. جمعة خلف حافظ عبد النبيبني سويف10. عبد العزيز سيد عبد العزيز أحمد بني سويف11. بدوي حسني حسن محمدبني سويف12. عبد الرحمن محمد حسين محمدبني سويف13. علي سيد عبد الوهاب عبد المجيدبني سويف14. أبو عبيدة رمضان السيد عبد الوهاببني سويف15. حسن محمود محمد عبد المخلفبني سويف16. عصام رمضان جبالي هاشمبني سويف17. جمال عيد محمد عبد المجيدبني سويف18. أحمد فوزي محمد أحمد بني سويف19. محمد سلامة هلال سالم منصوربني سويف20. أحمد جابر محمود عبد الغنيبني سويف21. عمرو ربيع عوض عبد الفتاحبني سويف22. شريف ربيع مبروك قاسمبني سويف23. محمد أحمد عبد الصمد محمدبني سويف24. خميس عبد الفتاح عبد العظيم عبد الباقيبني سويف25. شعبان العدلي عامر ميهوببني سويف26. محمود فتحي محمد مهديبني سويف27. محمود محمد سيف النصر قاسم بني سويف28. سيد مهدي ذكي علي بني سويف29. عبد الرحمن طه بكري سيد أحمدبني سويف30. أحمد بدوي قرني سالمبني سويف31. عبد الحميد سيد زغلول عبد العاطيبني سويف32. أحمد محمد حسين محمدبني سويف33. أحمد محمد سيد محمدبني سويف34. محمود إسماعيل أبو سريع عبد الرحيمبني سويف35. أحمد رمضان أحمد عبد القويبني سويف36. أحمد نادي قرني مصطفى بني سويف37. محمد عثمان محمد محمدبني سويف38. إبراهيم سيد إبراهيم محمد بني سويف39. محمد عزمى على محمدبني سويف40. حسن مصطفى علي حسن عثمانبني سويفالأحد: 17 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. عبد الله سعد عبد الله إسماعيل بني سويف2. شعبان صلاح عبد المحسن عبد العاطيبني سويف3. أحمد محمد عبد اللطيف عيسى بني سويف4. أحمد محمد عطية عبد المعطيبني سويف5. أحمد حسن أحمد محمد بني سويف6. مصطفى محمود عبد الستار محمودبني سويف7. محمد محمد سيد مصطفىبني سويف8. محمد سيد عبد الستار ضيف اللهبني سويف9. محمد خلف محمود عباس بني سويف10. أسامة داهش مراد عبد الحافظبني سويف11. أحمد كمال صادق أحمدبني سويف12. محمود جمعه عبد العزيز جبربني سويف13. أحمد جمال إبراهيم حسن رزقبني سويف14. سيد عطوة أحمد فاضلبني سويف15. مصطفى محمد علي عيسى بني سويف16. محمد ثروت مراد حسانبني سويف17. علي شعبان علي عثمانبني سويف18. محمد مصطفى طه إمامبني سويف19. أحمد مسعد أحمد محمد أبو زيدبني سويف20. طه نجاح قرني عبد العزيزبني سويف21. محمد جودة كمال محمدبني سويف22. محمد هاني صلاح عبد اللطيفبني سويف23. أحمد عبد التواب مشرف مشرفبني سويف24. أحمد سيد سيد محمد بني سويف25. حمادة نبيل محمود أحمدبني سويف26. محمود عبد الحفيظ مصطفيبني سويف27. طاهر عباس أنور صيرةبني سويف28. محمد مصطفى محمد حسن عليبني سويف29. محمود جمال علوانى عبد الحليمبني سويف30. عبد الرحمن أحمد مجاهد أحمدبني سويف31. محمد شحاتة عيد مرسيبني سويف32. محمود رجب محمود سلامالجيزة33. حجازي كمال أحمد وهدانالجيزة34. ياسين عبد الباسط محمد محمد هاشمالجيزة35. محمد خيري حسين إبراهيمالجيزة36. محمد فودة عبد الجواد فودةالجيزة37. عبد العزيز عبد النبي عبده عبد الجليلالجيزة38. عبد الرحمن عبده محمد عبدهالجيزة39. محمود رمضان محمد محمودالجيزة40. أحمد ربيع محمود عبد المجيدالجيزةالاثنين: 18 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. أكرم كمال عيد علي الجيزة2. أحمد سامي سيد محمد الجيزة3. عمرو جمال إسماعيل أحمدالجيزة4. محمود عبد الباسط محمد أمينالجيزة5. يحيي علي يحيي محفوظ محمودالجيزة6. محمد رمضان مصطفي عبد الوهابالجيزة7. أحمد أبو بكر محمد ثابتالجيزة8. محمد عبد الستار إبراهيم عليالجيزة9. محمد عبد العظيم قياتي سليمانالجيزة10. أحمد محمد هلال محمدالجيزة11. عبد النبي خليل إسماعيل الشاميالجيزة12. عبد الرازق سالم عبده علىالجيزة13. محمد الصاوي عبد الفتاح محمد عيدالجيزة14. خليل عصام خليل أحمدالجيزة15. محمد مصطفى طاهر أحمد خليلالجيزة16. محمود محمد إبراهيم محمدالجيزة17. صلاح سيد علي قاسم الجيزة18. أحمد محمد عبد الموجود عليالجيزة19. إبراهيم رجب كريم محمدالجيزة20. أحمد شريف أحمد شريفالجيزة21. محمد عبد الجواد طه سيدالجيزة22. أحمد إبراهيم دسوقي إبراهيمالجيزة23. أحمد سيد محمد عبد الوهابالجيزة24. السيد محمد السيد محمودالجيزة25. فرماوي رمضان عبد الحميد حسينالجيزة26. إبراهيم خيري حسني الأنصاريالجيزة27. محمد عربي عبد الكريم محمدالجيزة28. حبيب نبيل محمود حبيبالجيزة29. محمود فرج عبد العليم فرج برعيالجيزة30. حسين شعبان عبد الوهابالجيزة31. أحمد عبد الحليم علي إبراهيمالجيزة32. محمد مرزوق حسانين عطيةالجيزة33. محمد عادل صالح محمدالجيزة34. عبد الرحمن عادل محمد حسن العرابيالدقهلية35. محمد محمود محمود العدلالدقهلية36. السعيد فتحي السيد سعيد عليالدقهلية37. محمد إبراهيم عبده رمضانالدقهلية38. رشاد أبو العينين السنوسي أبو العينينالدقهلية39. عبد الرحيم زكريا سليمان سليمان السيسيالدقهلية40. السيد أحمد السيد عبدهالدقهليةالثلاثاء: 19 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. عثمان محمد محمد أحمدالدقهلية2. محمد جمال عثمان عبد النبيالدقهلية3. محمد عبد الله صالح عبد اللهالدقهلية4. عمر أكرم البدوي أبو العينينالدقهلية5. محمد فوزي محمد عبد الله قابيلالدقهلية6. السعيد عبد المطلب السعيد عبد المطلب عبطةالدقهلية7. أحمد أسامة محمد المتولي عمروالدقهلية8. عبد الرحمن الخضر عبد الرحمن حامدالدقهلية9. جلال أحمد رمضان عليالدقهلية10. فتحي السعيد فتحي سيد أحمدالدقهلية11. إسلام أبو بكر لطفي إبراهيمالدقهلية12. محمد فاضل عبد الشافي محمدالدقهلية13. أحمد محمد سعد إبراهيم عمرالدقهلية14. إبراهيم حسن عبد الرحمن أحمدالدقهلية15. أحمد صبري إبراهيم الباتعالدقهلية16. حسن إبراهيم حسن عبد ربهالدقهلية17. عطية عبد الفتاح عطية المعداويالدقهلية18. عبد المؤمن جمال عبد السلام العوضيالدقهلية19. محمد صلاح محمود أحمد إسماعيلالدقهلية20. مصطفى محمد مصطفى محمد إسماعيلالدقهلية21. مجدي محمد حسن صالحالدقهلية22. محمود محمدين فتحي صالح الجواديالدقهلية23. محمد أحمد عبد الجواد إسماعيلالدقهلية24. أحمد أشرف أحمد عثمانالدقهلية25. محمد سعد معوض المتولي القشالدقهلية26. عمرو موسى كمال مصطفىالدقهلية27. حذيفة محمود إبراهيم الدومي عبد الرحمنالدقهلية28. زكريا فتحي حسنين أحمدالدقهلية29. أحمد رزق طاهر أبو الفتوحالدقهلية30. محمود محمد عبد العظيم المتوليالدقهلية31. أحمد عزيز محمد محمد حجازيالدقهلية32. محمد عوض أحمد إبراهيمالدقهلية33. عيد عبد الواحد فاضل عبد الحميدالدقهلية34. خالد محمد محمد السيد الشربينيالدقهلية35. إبراهيم محمد محمد السعدوني شعلانالدقهلية36. أحمد المتولي السيد شحاتةالدقهلية37. محمد صلاح محمد معوضالدقهلية38. منصور عبد الكريم عبد البديع إبراهيمالدقهلية39. السيد السيد حامد محمد فودةالدقهلية40. أحمد حمدي سند عبد الغنيالدقهلية الأربعاء: 20 / 9 / 2017مم الاسمالمحافظة1. بدوي السيد محمد شحاتةالدقهلية2. سامح محمد عبد العزيز أبو زيدالدقهلية3. محمد السيد بدير شرابيالدقهلية4. محمود محمد محمد السيد شاهينالدقهلية5. عبد السلام الجوهري عبد السلام شعبانالدقهلية6. عماد حمدي أحمد محمدالدقهلية7. محمد صلاح عبد الجليل محمد الجملدمياط8. أحمد السيد عوض أبو العزدمياط9. وائل محمد السيد أحمد الشيخدمياط10. محمد سدات عبده أبو الرجال دمياط11. محمد مصطفى أحمد عباس محمد المحجوبدمياط12. محمود منصور وهبة سلامة دمياط13. أيمن المتولي محمد تمامدمياط14. هاني منير علي الخولي دمياط15. محمد أحمد حسين أحمد الصرديدمياط16. عصام محسن محمد العوادلي دمياط17. محمد حسني محمد الفار دمياط18. عمرو عبد اللطيف إبراهيم محمد ماضي دمياط19. ماجد سعد بدير عبد الله دمياط20. عمر محمد محمد عبد الرحمن الغرباوي دمياط21. أحمد أحمد عبد العزيز الشافعي دمياط22. عمار محمد محمد طه المنسيدمياط23. علاء الدين محمد عبد الرحيم يوسفسوهاج24. عبد الله محمد محمود عبد اللهسوهاج25. محمود أحمد محمد عبد اللاهسوهاج26. ممدوح أحمد عبد الله قبيصي سوهاج27. أحمد صابر خليفة أبو ضيفسوهاج28. رجب جاد الكريم بدوي عبد اللهسوهاج29. محمد محمد عبد المغيث رشوان سوهاج30. مصطفى أحمد محمد التونيسوهاج31. عاطف عبد العزيز فهمي فرغلي سوهاج32. حسام الدين محمد عبد الوارث قناويسوهاج33. محمود محمد مصطفى عبد ربهسوهاج34. أحمد إبراهيم أبو المجد محمودسوهاج35. محمد أحمد محمد عثمانسوهاج36. محمد طه السيد محمدسوهاج37. محمود خلف محمود محمد سوهاج38. محمود صبري عبد اللاه أحمدسوهاج39. مؤمن أحمد فؤاد عليسوهاج40. محمد جبريل عبد العال حسبسوهاجالسبت: 23 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. محمود أحمد السيد عبد الرحمن سوهاج2. حسام أحمد محمد أبو ضيفسوهاج3. محمد رمضان أحمد جاد الكريمسوهاج4. محمد صلاح الدين يسن محمدسوهاج5. أحمد عادل عبد الكريم أحمدسوهاج6. مصطفى محمود حسين علي سوهاج7. حسن ناصر حسن العلوانىسوهاج8. عبد الرحمن راضي أحمد خلف اللهسوهاج9. محمد محمد عبد الرحيم فريدسوهاج10. إسلام جاد عبد اللطيف شحاتة سوهاج11. أحمد أبو الحمد حسن أحمدسوهاج12. حمادة حسن علي يونسسوهاج13. علي أحمد علي محمد سوهاج14. طه يوسف عبد الحميد محمدسوهاج15. عمران خلف علي عبد النبي سوهاج16. عمر محمد أحمد علي سوهاج17. محمد صلاح الدين محمد الراوي سوهاج18. محمد لطفي عبد الحافظ أحمدسوهاج19. محمود حسني محمد زيدانسوهاج20. هيثم ممدوح أحمد محمدسوهاج21. خلف عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سوهاج22. محمد طلعت أحمد خضرسوهاج23. رجب محمود أمين عبد ربه سوهاج24. مصطفى إبراهيم قبيصي محمدسوهاج25. محمد عبد المنعم السعيد عبد المنعمالشرقية26. محمد فوزي عليوة عبد اللهالشرقية27. مصطفى صالح إمام عرابيالشرقية28. محمود محمد شمس الدين عطيةالشرقية29. بهاء محمد محمد عبد الودودالشرقية30. محمد عبد الفتاح محمد وهيبيالشرقية31. عماد ناصر السيد محمد سيدالشرقية32. عبد الخالق عبد السلام سعد عبد السلام فرجالشرقية33. أحمد عبد البديع إبراهيم أحمد متوليالشرقية34. عزام رشاد عبد اللطيف أحمدالشرقية35. أحمد محمد كمال محمود عطيةالشرقية36. إبراهيم عبد المنعم علي أحمدالشرقية37. محمد فوزي محروس محمدالشرقية38. محمد ماهر جوده عليوة الشرقية39. أحمد محمد سليمان عكرالشرقية40. محمد محمد عبد الحميد أحمدالشرقية الأحد: 24 / 9 / 2017مم الاسمالمحافظة1. سعيد محمد شعبان علي زيد الشرقية2. عمرو عبد الرحيم محمد أحمدالشرقية3. أحمد محمد محمد أحمد عبد اللهالشرقية4. عبد الله حسن إبراهيم عليانالشرقية5. محمد مسعد السيد عبده الشرقية6. محمد بيومي جودة بيوميالشرقية7. محمد فتحي رشاد عبد الحليمالشرقية8. حلبي علي عبد الخالق عليالشرقية9. السيد أحمد علي السيدالشرقية10. أسامة محمد محمد غريبالشرقية11. محمد عادل عبده أحمدالشرقية12. محمد عبد العزيز محمد مصطفىالشرقية13. إبراهيم فوزي عبد الرحمن إبراهيمالشرقية14. هاني الصادق عبد الحميد عبد اللهالشرقية15. إبراهيم عبد الله محمد فتح اللهالشرقية16. أحمد محمد محمد عبد اللطيفالشرقية17. أحمد الصادق محمد الصادقالشرقية18. أحمد حسن علي إبراهيمالشرقية19. محمد عبد الرحمن جودة عليالشرقية20. محمد حامد علي الصادقالشرقية21. محمدي رمضان صلاح عطيةالشرقية22. محمد خيري عبد الله عبد الرحمنالشرقية23. عبد الله السيد عبد الله محمد خليلالشرقية24. محمد عبد الحميد عمر محمد عمرالشرقية25. محمود السيد منصور عبد الستارالشرقية26. محمد أبو بكر السيد شويخ الشرقية27. شعبان السيد حامد إبراهيمالشرقية28. أحمد مهدي إبراهيم محمدالشرقية29. محمود علي منصور إبراهيمالشرقية30. وليد أشرف عبد الحي عليالشرقية31. محمد إسماعيل محمد عوضالشرقية32. محمد عبد الحميد محسن محمد الشرقية33. إبراهيم محمود محمود محمدالشرقية34. محمد إبراهيم حسين إسماعيل عليالشرقية35. محمد محمد عبد السلام وهبةالشرقية36. إسلام حسيني عبد العظيم حنفيالشرقية37. عمرو صلاح الدين فهمي السيد الشرقية38. أحمد محمد محمد عبد الرؤوفالشرقية39. أحمد عبد الرحمن محمد حسينالشرقية40. أحمد إبراهيم حسين السيدالشرقيةالاثنين: 25 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. السيد طه السيد مصطفىالشرقية2. أحمد حسين حسن علي الشرقية3. محمد أبو الفتوح عبد الله عبد الرحمنالشرقية4. أحمد عاطف لطفي إبراهيمالشرقية5. محمود محمد محمد أحمد عبد اللهالشرقية6. أحمد محمد السيد علي عبد الرحمنالشرقية7. أحمد مصباح محمد فتح اللهالشرقية8. أحمد سعيد محمد عطيةالشرقية9. إسماعيل عبد الله عبد الحميد أحمدالشرقية10. علي إبراهيم علي البرجيسيالشرقية11. أحمد بيومي عبد الحميد غنيميالشرقية12. صابر محمد صابر عطيةالشرقية13. السيد محمد الحسيني حامدالشرقية14. محمد حسن حسيني محمدالشرقية15. أحمد محسن عبد الغفار عبد الخالقالشرقية16. رمضان إبراهيم حسن محمود الشرقية17. أحمد السيد محمد محمد جمعةالشرقية18. مصطفى سعيد عويس عمارةالشرقية19. أنس رمضان السيد أحمدالشرقية20. سعيد عبد المعطي محمد سعيد حسينالشرقية21. إبراهيم السيد إبراهيم محمدالشرقية22. محمد عاطف عبد الحميد عبد الفتاح الشرقية23. علاء منير محمد أحمدالشرقية24. عبد السميع أحمد محمد السيد هاشمالشرقية25. وليد محمود محمد السيد رضوان الشرقية26. أحمد سعيد عبد الفتاح سالمالشرقية27. محمد فتحي محمد عطية الشرقية28. أحمد محمدي عبد الوهاب عبد الجوادالشرقية29. عبد الله محمد السيد إبراهيمالشرقية30. أحمد السيد محمد أحمد سلامةالشرقية31. محمد صبري أحمد محمد عرفانالشرقية32. أحمد رمضان عبد القادر عليالشرقية33. أحمد السيد صلاح الدين عبد اللهالشرقية34. محمد بشري السيد محموديالشرقية35. أحمد إبراهيم إبراهيم محمد القاضيالشرقية36. عامر علي عامر طاهرالشرقية37. أحمد عبد المنعم عبد الحميد حسنالشرقية38. أحمد جودة السيد إسماعيلالشرقية39. محمد عنتر جلال عطيةشمال سيناء40. محمد بسيوني عبد المطلب حشيشالغربيةالثلاثاء: 26 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. محمد شعبان محمد السيد خضرالغربية2. أحمد محمد محمود أبو العلاالغربية3. محمد عبد الحميد فرج الدليليالغربية4. أحمد محمد فايز عبد الحفيظالغربية5. عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم دبيانالغربية6. محمد أحمد محمد عبد العالالغربية7. محمد محمد مصطفى شتاالغربية8. محمد نزيه أحمد أحمد زقزوقالغربية9. محمود حسن محمود أمارةالغربية10. رمضان رمضان عبد العزيز المنسيالغربية11. محمد أحمد رشاد محمد حسينالغربية12. محمود شعبان فؤاد غزاليالغربية13. عبد الكريم محمود عبد الكريم محمد القاضيالغربية14. صالح غازي أحمد الزياتةالغربية15. عبد الرحمن السعيد محفوظ الشناويالغربية16. محمد طارق أحمد حامدالغربية17. محمود محمد عبد المجيد إسماعيلالغربية18. محمود محمد مصطفى الكلاويالغربية19. حمدي المتولي عبد القادر عثمانالغربية20. محمد أبو الفتح علي البناالغربية21. إسلام جمال محمد حسن مصباحالغربية22. عبد الله سعيد أحمد محمد بركاتالغربية23. أحمد محمد فرج سلمانالغربية24. عماد حسن عبد العظيم الشتيويالغربية25. حامد عبد الواحد حامد غزالة الغربية26. أحمد عثمان بدوي الخلفيالغربية27. محمد سعيد محمد حامدالغربية28. محمد محمد محمود أبو الهيثمالغربية29. صبحي محمد صبحي عويضةالغربية30. السيد موسى محمد عمروالغربية31. أحمد عبد اللطيف عبد الحميد شبلالغربية32. محمد السيد خضر بحيري الغربية33. حسام أبو ريا محمد أبو إصبعالغربية34. محمود رزق عطا الله السقا الغربية35. محمد شعبان عبد الرحمن الشيشينيالغربية36. إسلام عبد العظيم علي البحراويالغربية37. محمد خليل عبد الستار الشاذليالغربية38. السيد مساعد السيد مساعد الغربية39. محمد عوني درويش محمد الكنفانيالغربية40. عبد الوهاب مصباح عبد الوهاب عبد العاطي الغربيةالأربعاء: 27 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. عبد الخالق إسماعيل إسماعيل البريقيالغربية2. محمد مسعد محمد غزاليالغربية3. مصباح محمود محمد العطارالغربية4. جمال عبد الناصر أحمد محمد نوفلالغربية5. أحمد محمد إبراهيم سعد شهابالغربية6. أحمد محمد أحمد الشبكةالغربية7. أحمد عيد عبد الحميد سلامةالغربية8. محمد حسانين السيد أبو حشيبةالغربية9. عزت صلاح حامد النقليالغربية10. عبد الله عبد الهادي سيد عبد العزيزالفيوم11. خالد أحمد عبد الفتاح أحمد الفيوم12. وليد رجب جمعة عيسىالفيوم13. أحمد محمد أحمد عبد الفتاحالفيوم14. ياسين سيد سالم مسعدالفيوم15. محمد السيد يوسف عليالفيوم16. حمادة أحمد شعبان محمودالفيوم17. محمد جمعة سعد سيد الفيوم18. محمد فرج عبد الله عبد الغني الفيوم19. عصام عبد المجيد حسن علي الفيوم20. علي أحمد محمد محمدالفيوم21. عبد الله ربيع عبد الله عبد الهاديالفيوم22. عماد أحمد رضوان محمدالفيوم23. أحمد رمضان محمود عمار الفيوم24. محمد أحمد عجمي عليالفيوم25. محمود عبد الظاهر عواد طنطاويالفيوم26. أبو بكر عبد الوهاب عبد العزيزالفيوم27. محمد صابر عبد العاطي حمادة محمد الفيوم28. أيمن علي جمعة عفيفي الفيوم29. محمد حسين علي خلف الفيوم30. أحمد قرني عبد السلام مرادالفيوم31. محمد علي خميس عدويالفيوم32. مصطفى محمود أمين محمودالفيوم33. أحمد علي محمد فتح الباب الفيوم34. حمادة ربيع عثمان محمدالفيوم35. عيد شعبان محمد الجوهري الفيوم36. حسين السيد علي السيد الفيوم37. محمد شحاتة محمود عبد العليمالفيوم38. محمود محمد درغام أحمد الفيوم39. ربيع عيد فرجاني السيدالفيوم40. أحمد عمر ياسين عبد الحليمالفيوم الخميس: 28 / 9 / 2017مم الاسمالمحافظة1. محمد عيسوي إبراهيم عيسويالفيوم2. مصطفى طه عبد الموجود موسىالفيوم3. أحمد عمار عبد الحميد محمودالفيوم4. محمود عبد الله عاشور عليالفيوم5. إبراهيم محمد رمضان أحمدالقاهرة6. صديق علي صديق غربي القاهرة7. محمد عبد العظيم محمد غنيميالقاهرة8. محمد عبد الرحمن محمود حسن محمدالقاهرة9. مصطفى محمد أحمد مرعيالقاهرة10. أحمد سيد حسن علي القاهرة11. جمعة عبد العظيم عبد الوهاب عبد الجليلالقاهرة12. أحمد محمود محمد محمدالقاهرة13. محمد أحمد السيد أحمدالقاهرة14. محمد مصطفى صالح سيدالقاهرة15. علاء جمال زكريا عبد الوهابالقاهرة16. فخر الدين عبد الباسط فخر الدينالقاهرة17. محمد رفعت علي أحمدالقاهرة18. محمود رجب محمد محمدالقاهرة19. محمد خالد محمد عليالقاهرة20. سيد عبد الحكيم عبد الله بيوميالقليوبية21. أحمد محمد السيد حسين صيامالقليوبية22. شريف محسن السيد محمدالقليوبية23. منتصر محمود أحمد منتصرالقليوبية24. سيد عباس رجب عبد الحافظالقليوبية25. شعبان محمد شعبان عطية جاب اللهالقليوبية26. عبد الله محمد السيد عبد العالالقليوبية27. عبد الحميد مصطفى عبد الحميد أحمدالقليوبية28. إبراهيم محمد عبد الحميد أحمد عبد النبيالقليوبية29. ياسر محمد علي محمدالقليوبية30. السيد حميد السيد عيسىالقليوبية31. ناجي السيد عيد عودةالقليوبية32. حسين عايش السيد محمودالقليوبية33. محمد أيمن عباس فرج عاشورالقليوبية34. علي مجدي علي عبد الجواد علي بدرالقليوبية35. أحمد ناجى أبو النور إمام القاضي القليوبية36. السيد محمود عبد الحميد نصارالقليوبية37. هيثم سعيد محمود عليالقليوبية38. أحمد جمعه محمد عليالقليوبية39. أحمد جمال علي أحمد حمزةالقليوبية40. محمد مصطفى محمد مصطفىالقليوبيةالسبت: 30 / 9 / 2017م م الاسمالمحافظة1. إبراهيم رفاعي كامل رفاعيالقليوبية2. إسلام عبد الصبور جادو أحمدالقليوبية3. خالد عمر فنجرى حمودةالقليوبية4. عبد المعبود إمام عبد المعبود إمامالقليوبية5. زكريا محمد محمد السيدالقليوبية6. محمود محمد محمد شاذلي عامرالقليوبية7. إسلام فتحي موسى مرزوققنا8. أحمد فتحي حسين محمدقنا9. خالد محمد عرابي عطا اللهقنا10. محمد أحمد بطيحة محمدقنا11. عبد الرحمن عبد القادر علي محمدقنا12. أحمد محمد عبيد سليمانقنا13. عمر محمد البيومي صادق أحمدقنا14. عبد الرحمن محمد أحمد محمدقنا15. مصطفى محمود عمر عليقنا...

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