أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً بعنوان "محادثات بين حماس والقاهرة لإعادة فتح معبر غزة"، وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت بوجود 3455 وحدة استيطانية على أراضي فلسطينية بالضفة الغربية، وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لايجاد منصب رسمي لزوجته بريجيت، أثار حالة غضب في المجتمع الفرنسي.

1- الفايننشال تايمز: دحلان يرعى محادثات بين القاهرة وحماس لفتح معبر غزة

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً بعنوان "محادثات بين حماس والقاهرة لإعادة فتح معبر غزة". وقال كاتب المقال إن " مصر وحركة حماس

يضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لفتح معبر غزة للسماح بدخول المساعدات للقطاع المتهالك مادياً وكذلك للسماح لمزيد من مواطنيه من السفر عبره.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- هاآرتس: 3455 وحدة استيطانية بالضفة مقامة على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت بوجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية أقيمت فوق أراض بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- نيويورك تايمز: "كوريا الشمالية" أحد أسباب تجميد المساعدات الأمريكية لمصر

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، تجميد جزء من المساعدات السنوية التي تمنحها لمصر، ووصلت قيمتها إلى 96 مليون دولار، وتأخير تسليم 195 مليون دولار آخرين كمساعدات عسكرية، بسبب قلقها من سجل حقوق الإنسان في مصر، والعلاقات المصرية الجيدة مع كوريا الشمالية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- صحيفة بريطانية: زوجة ماكرون تثير غضب فرنسا

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لايجاد منصب رسمي لزوجته بريجيت، أثار حالة غضب في المجتمع الفرنسي، وقال لسان حالهم: "نتوقع من رئيسنا أن يتصرف كملك.. ولكننا نتحول إلى جمهوريين غاضبين اذا وصل الأمر إلى قرينته غير المنتخبة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- صحيفة: الاتحاد الأوروبي يفشل في تعهده بنقل مئات الآلاف من المهاجرين

رأت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي سيفشل في تعهده بنقل مئات الآلاف من المهاجرين من دول البحر المتوسط ​​التي تتعامل بشكل مباشر مع وطأة الأزمة إلى داخل الاتحاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا