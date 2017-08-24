10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصريحاته النارية ضد كوريا الشمالية بدأت تؤتي ثمارها، وأعلن وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد آل عطية، أن الدوحة لا تعتزم إرسال قوات إلى سوريا، ودعا الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالتزام واضح تجاه القيم الأوروبية، وعارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سياسة العزلة العالمية للولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

1- ترامب: كيم جونج أون "بدأ يحترم" أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصريحاته النارية ضد كوريا الشمالية بدأت تؤتي ثمارها وأن الزعيم كيم جونغ-اون بدأ "يحترم" الولايات المتحدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- وزير الدفاع القطري: لا نعتزم إرسال قوات إلى سوريا

وزير الدفاع القطري خالد بن محمد آل عطية - أرشيفية

أعلن وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد آل عطية، أن الدوحة لا تعتزم إرسال قوات إلى سوريا، مضيفًا: "قطر ليس لديها أي نية لوجود قواتها على الأرض في سوريا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- الرئيس الألماني: يجب أن يكون هناك التزام واضح تجاه القيم الأوروبية

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير(أ ف ب)

دعا الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالتزام واضح تجاه القيم الأوروبية، مضيفًا: " هناك "تطورات مثيرة للقلق في بعض الدول".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- بوتين: استمرار الحوار بين الكنائس يٌسعدنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات المتنامية بين الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية الروسية، اليوم الأربعاء خلال اجتماعه مع الرجل الثاني في الفاتيكان، مضيفًا: "استمرار الحوار بين الكنائس يٌسعدنا للغاية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- نائب الرئيس الأنجولي: الانتخابات "خطوة نحو تعزيز ديمقراطيتنا"

نائب الرئيس الأنجولي مانويل فينسنتى - أرشيفية

قال نائب الرئيس الأنجولي مانويل فينسنتى إن الانتخابات التي شهدتها بلاده اليوم الأربعاء "خطوة نحو تعزيز ديمقراطيتنا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- ميركل: أمريكا منعزلة ليس بمقدورها أن تكون عظيمة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - أرشيفية

عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سياسة العزلة العالمية للولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب. وقالت: "أمريكا التي لا تهتم بشيء في العالم، بل بنفسها فقط، لن تكون كبيرة أو عظيمة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- رئيس وزراء العراق: انسحاب القوات التركية من العراق "ضرورة"

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الإسراع بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية ضرورة، مشددًا على أهمية وجود تعاون إقليمي لمحاربة الإرهاب واستئصال أفكاره.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- على عبد الله صالح: مستعدون للحوار مع السعودية لوقف الحرب

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح - أرشيفية

أكد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، استعداد حزبه (المؤتمر الشعبي العام) للحوار مع دول قوات التحالف العربي، ممثلة بالمملكة السعودية، لوقف الحرب التي تشهدها اليمن منذ أكثر من عامين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- هولاند: لن أنسحب من الحياة السياسية

الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، أنه لن ينسحب من العمل السياسي وأنه في وقت من الأوقات سيقول ما لديه، بما لا يعوق نهضة البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السفير الروسي بالخرطوم توفي في منزله

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أ ف ب)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفاة السفير الروسي في العاصمة السودانية الخرطوم؛ وذلك عقب الإعلان عن وفاته.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا