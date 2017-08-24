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تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

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تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

التحرير

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تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من الفوزعلى ضيفه هوفنهايم الألماني بنتيجة 4 - 2 في اللقاء المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

بتلك النتيجة حجز ليفربول مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لسنوات عن البطولة، كما أن «صلاح» غاب عن البطولة في الموسم الماضي بعد خروج فريقه السابق روما من الدور التمهيدي.

وحسم فريق نابولي الإيطالي تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه نيس الفرنسي 2 / صفر اليوم الثلاثاء، في إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نابولي بهدفين نظيفين ليصعد الفريق الإيطالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / صفر فيما يتحول الفريق الفرنسي للعب في الدوري الأوروبي.

وتأهل فريق أوليمبياكوس اليوناني لدور المجموعات، إثر تغلبه على مضيفه رييكا الكرواتي 1 / صفر اليوم الثلاثاء، في إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات.

كما تأهل فريق ماريبور السلوفيني لدور المجموعات بتغلبه على هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي 1 / صفر اليوم الثلاثاء، في إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات.

وحسم إشبيلية الأسباني تأهله لدور المجموعات بتعادله مع باشاك شهير التركي 2 / 2، في إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات.

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وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بتركيا قد انتهت بفوز إشبيلية 2 / 1 ليصعد الفريق الأسباني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 3، فيما يتحول الفريق التركي للعب في الدوري الأوروبي.

وتأهل فريق سيسكا موسكو بعد فوزه بهدفين مقابل لا شىء على فريق يونج بويز السويسري، على ملعب أرينا خيمكي.

وودع كوبنهاجن دوري الأبطال رغم فوزة على أرضه بنتيجة 2-1 على كارارباج اجدام إلا أن كانت نتيجة الذهاب بخساراته بهدف نظيف.

وتأهل فريق أبويل نيقوسيا على حساب سلافيا براج بعد فشلة في تحقيق فوز على أرضة واكتفي بالتعادل السلبي وكانت نتيجة الذهاب فوز فريق أبويل بهدفين نظيفين.

كما تأهل فريق سبورتينج لشبونة، لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على فريق بوخارست الروماني بنتيجة 5-1، يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

وفي مباراة مثيرة تأهل  فريق سيلتك الاسكتلندي إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه إف سي أستانا الكازاخي بنتيجة 3-4، إلا أن لقاء الذهاب كان لصالح سيلتك بخماسية نظيفة، ليتأهل الفريق الاسكتلندي بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة (8-4).

وتقام قرعة دور المجموعات غدًا الخميس بموناكو.

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التحرير

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