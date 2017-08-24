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نائبة رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية تدعو لدعم القدس.. وتؤكد: إسرائيل تسعى لتهويده​

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مصراوي Masrawy

نائبة رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية تدعو لدعم القدس.. وتؤكد: إسرائيل تسعى لتهويده​

12:03 ص الخميس 24 أغسطس 2017

نائبة رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية تدعو لدعم القدس.. وتؤكد: إسرائيل تسعى لتهويده​

آمال الأغا

كتبت- مروة شوقي:

قالت آمال الأغا، نائبة رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في ، إن دولة الاحتلال تسعى لتهويد المسجد الأقصى لأنه يمثل قيمة كبيرة لها.

وأشارت الأغا في كلمتها في ندوة "حارسة الأرض" بحزب المصري الديمقراطي، إلى أن إسرائيل قامت بأكثر من محاولة للتحكم في مصير الزائرين الفلسطينين للمسجد الأقصى، وتحديد ساعات تواجدهم بداخله.

وأضافت: "قامت إسرائيل بخطوات للتحكم في الأقصى عام ٢٠١٥-٢٠١٦ بالسماح باقتحام ١٠٠ ألف مستوطن يهودي للمسجد وهو ما شكّل حلة احتقان واستفزاز للمصلين الفلسطينيين".

ومن الممارسات التي اتبعها المحتل للسيطرة على الأقصى، أوضحت الأغا أن القوات الإسرائيلية أحكمت قبضتها على المسجد بوضع كاميرات للمراقبة ومنع المصلين من الدخول وهو ما أدى إلى مرابطة المصلين بالمسجد ١٤ يومًا حتى تم فتح أبوابه.

وعن نماذج النضال لفلسطينيات ورباطهن بباحة المسجد خلال أزمة غلق المسجد، قالت الأغا، إن النسوة قسموا أنفسهم لمجموعات لمؤازة المرابطين، فكان بعضهن يقوم بتجهيز الطعام، وأخريات الحلوى.

وتابعت قائلة: "زهرة إمرأة فلسطينية معها ٣ بنات كانت تستيقظ صباحا وتقوم بالمرور بحاجزين وبوابات المسجد وتتعرض للتفتيش والإهانة من أجل دخول المسجد والدفاع عن حق المصلين في دخوله".

وروت الأغا، قصة بهاء علوان، الشاب الفلسطيني الذي اغتالته قوات الاحتلال، عقب تكوينه أطول سلسة حول المسجد لقراءة الكتب، كأحد أساليب المقاومة الشعبية، فاستطاع جمع ٧ آلاف قارىء رابطو خلال ١٤ يومًا وهو ما أغضب الجنود الإسرائيلين.

ودعت الأغا، المجتمعات العربية إلى دعم القدس والمرأة الفلسطينية في مقاومتها ضد الاحتلال لتوصيل القضية لجيل جديد يستطيع تكملة المسيرة في الدفاع عن الأرض المحتلة وتحريرها.

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