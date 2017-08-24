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السويدي: إقبال عموميتي «هليوبوليس وسموحة» انتصار لإرادة الأغلبية

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السويدي: إقبال عموميتي «هليوبوليس وسموحة» انتصار لإرادة الأغلبية السويدي: إقبال عموميتي «هليوبوليس وسموحة» انتصار لإرادة الأغلبية

التحرير

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أكد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، على أن ما شهدته الجمعية العمومية لأندية هليوبوليس وسموحة، من إقبال غير مسبوق وحرص متناهي من أعضاء الأندية على التصويت علي لائحة النظام الأساسي للنادي وإصرارهم على استقلالية إرادتهم في صياغة اللوائح المنظمة لأنديتهم في سياق ما سمح به قانون الرياضة الجديد؛ يؤكد جدارة القانون وأهميته وحرص المشرع على إفساح المجال للأغلبية لتحقيق استقلالية إرادتها والحفاظ على أسس ومبادئ استقلالية الأندية العريقة في مصر التي كانت وستظل دائمًا منصات للديمقراطية .

وكان "ائتلاف دعم مصر"، ساهم في صياغة قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، والذي انحازت له الأغلبية في البرلمان وتم التصويت عليه، ثم صدق عليه السيد رئيس الجمهورية.

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وأكد السويدي، أن تجربة التزام الأندية باللائحة الاسترشادية التي أعدتها الجهة الإدارية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، هو نهج نظمه قانون الرياضة الجديد ليضمن وجود لائحة منظمة لعمل الأندية في حالة غياب إرادة أغلبية أعضاء النادي علي صياغة اللائحة الخاصة بهم، وأن ما يحدث هو نجاح لقانون الرياضة الجديد في اول تجارب التطبيق له.

وكانت الجمعية العمومية لنادي هليوبوليس، شهدت مشاركة مايزيد عن سبعة عشر الف عضو مما يمثل ما يزيد عن ٤٠% من أعضاء الجمعية، كما شهدت الجمعية العمومية لنادي سموحة الْيَوْمَ إقبالاً غير مسبوق باكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور ما يزيد خمسة عشر الف عضو لاقرار لائحة النظام الأساسي للنادي.

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التحرير

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