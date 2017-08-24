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وزير الصناعة: الاحتياطي ارتفع 20 مليار دولار.. والبطالة انخفضت

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وزير الصناعة: الاحتياطي ارتفع 20 مليار دولار.. والبطالة انخفضت وزير الصناعة: الاحتياطي ارتفع 20 مليار دولار.. والبطالة انخفضت

التحرير

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قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هناك زيادة في معدلات الإغراق والدعم نتيجة سعي الدول لترويج منتجاتها، مشيرًا إلى أن الواردات انخفضت بنسبة 29%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8%.

وأضاف قابيل، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن هناك تباطؤ في النمو والتجارة العالمية، موضحًا أن « حققت نتائج جيدة مقارنة بدول العالم، وبلغت معدلات النمو لـ4%، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع من 16 إلى 36 مليار دولار عقب تعويم الجنيه، ومعدل البطالة هبط من 12.8 إلى 12%».

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أكد وزير التجارة والصناعة، أن «ميزان المدفوعات بعدما كان ناقص 3.6 مليار أصبح فائض 11 مليار، والمؤشرات كلها تسير في الاتجاه السليم».

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التحرير

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