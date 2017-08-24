وزير الصناعة: الاحتياطي ارتفع 20 مليار دولار.. والبطالة انخفضت

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قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هناك زيادة في معدلات الإغراق والدعم نتيجة سعي الدول لترويج منتجاتها، مشيرًا إلى أن الواردات انخفضت بنسبة 29%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8%.

وأضاف قابيل، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن هناك تباطؤ في النمو والتجارة العالمية، موضحًا أن «مصر حققت نتائج جيدة مقارنة بدول العالم، وبلغت معدلات النمو لـ4%، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع من 16 إلى 36 مليار دولار عقب تعويم الجنيه، ومعدل البطالة هبط من 12.8 إلى 12%».

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أكد وزير التجارة والصناعة، أن «ميزان المدفوعات بعدما كان ناقص 3.6 مليار أصبح فائض 11 مليار، والمؤشرات كلها تسير في الاتجاه السليم».