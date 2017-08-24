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مصر تدين بشدة مقتل جنود ليبيين ومدنيين على يد داعش

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مصراوي Masrawy

تدين بشدة مقتل جنود ليبيين ومدنيين على يد داعش

11:50 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مصر تدين بشدة مقتل جنود ليبيين ومدنيين على يد داعش

تنظيم داعش

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت مصر، بشدة مقتل 9 جنود من الجيش الليبي واثنين من المدنيين ذبحا على يد تنظيم داعش الإرهابي جنوبي منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ليبيا الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وأشارت مصر إلى أن تلك الجرائم الإرهابية لن تثني الشعب الليبي وجيشه الوطني عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدة على الدعم المصري لليبيا الشقيقة من أجل تحقيق التوافق الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة .

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