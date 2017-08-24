العرب اليوم: عودة سفير قطر لدى طهران ومنطقة عازلة بين قطاع غزة ومصر

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قصف عنيف للتحالف الدولي ضد داعش في الرقة وعودة السفير القطري لدى طهران، إضافة إلى تقهقر داعش في تلعفر.

1- قصف عنيف للتحالف الدولي ضد داعش

غارات عنيفة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في الرقة (أ ف ب)

أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن تكثيف قصفه على المدينة، إذ قال المتحدث باسمه الكولونيل راين ديلون إن "أكثر من 250" غارة ضربت الرقة ومحيطها خلال الأسبوع الماضي وحده، لكنه نفى تعمده استهداف مدنيين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك.

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2- مئات المستوطنون يقتحمون الأقصى

قوات الأمن الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى اليوم الأربعاء (أ ف ب)

اقتحم 136 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

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3- داعش يقترب من الهزيمة في "تلعفر"

القوات العراقية في مواجهات ضد مقاتلي داعش اليوم (أ ف ب)

سيطرت القوات العراقية على ثلاثة أحياء تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي حيث دخلت قطعات الفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إلى حي الكفاح الجنوبي، أول أحياء تلعفر من الجهة الغربية، بينما دخلت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى داخل حي السراي، أول أحياء المدينة من الجانب الشرقي.

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4-قطر تعلن عودة سفيرها لدى إيران

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستعيد سفيرها لدى إيران.

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5- حماس تبدأ المرحلة الثانية من إقامة منطقة أمنية عازلة

حماس تبدأ المرحلة الثانية من إقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود مع مصر (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" شروعها بإجراءات لتعزيز إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

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