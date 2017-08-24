أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

العرب اليوم: عودة سفير قطر لدى طهران ومنطقة عازلة بين قطاع غزة ومصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العرب اليوم: عودة سفير قطر لدى طهران ومنطقة عازلة بين قطاع غزة ومصر

11:52 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قصف عنيف للتحالف الدولي ضد داعش في الرقة وعودة السفير القطري لدى طهران، إضافة إلى تقهقر داعش في تلعفر.

1- قصف عنيف للتحالف الدولي ضد داعش

1

غارات عنيفة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في الرقة (أ ف ب)

أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن تكثيف قصفه على المدينة، إذ قال المتحدث باسمه الكولونيل راين ديلون إن "أكثر من 250" غارة ضربت الرقة ومحيطها خلال الأسبوع الماضي وحده، لكنه نفى تعمده استهداف مدنيين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- مئات المستوطنون يقتحمون الأقصى

2

قوات الأمن الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى اليوم الأربعاء (أ ف ب)

اقتحم 136 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- داعش يقترب من الهزيمة في "تلعفر"

3

القوات العراقية في مواجهات ضد مقاتلي داعش اليوم (أ ف ب)

سيطرت القوات العراقية على ثلاثة أحياء تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي حيث دخلت قطعات الفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إلى حي الكفاح الجنوبي، أول أحياء تلعفر من الجهة الغربية، بينما دخلت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى داخل حي السراي، أول أحياء المدينة من الجانب الشرقي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4-قطر تعلن عودة سفيرها لدى إيران

4

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستعيد سفيرها لدى إيران.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- حماس تبدأ المرحلة الثانية من إقامة منطقة أمنية عازلة

5

حماس تبدأ المرحلة الثانية من إقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود مع (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" شروعها بإجراءات لتعزيز إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق