الخارجية: «المساعدة الأمريكية استفادة مشتركة بين البلدين»

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علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تجميد الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من المساعدات المقدمة لمصر بذريعة عدم إحراز تقدم في مسألة حقوق الإنسان.

وقال أبو زيد خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «علاقتنا مع أمريكا استراتيجية ومتشعبة، وإلغاء جزء من المساعدات المقدمة لمصر يثير قدر من التناقض في العلاقة الناشئة بين البلدين، وهذا يكون مصدر إزعاج بالنسبة لمصر، لأنه غير متسق ما تبديه أمريكا لمصر من تقدير لدورها الإقليمي».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر ترى القرار الأمريكي مؤشرا على عدم إدراك كامل لطبيعة الأوضاع في مصر وخصوصيتها ولطبيعة العلاقة بين البلدين، مؤكدًا أن برنامج المساعدات الاقتصادية يقدم استفادة مشتركة بين البلدين ولا يصب في مصلحة طرف واحد، وأردف: «هذا لا يعبر عن المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين».

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ولفت إلى أن عملية صنع القرار في أمريكا معقدة وتدخل بها دوائر مختلفة، ونعتبر أن اتخاذ قرار تخفيض المساعدات مؤشر أو دلالة على عدم إدراك طبيعة الأوضاع في مصر، وبرنامج المساعدات تمت صياغته منذ عقود طويلة ليعكس مصلحة مشتركة للبلدين، موضحًا أنه لا توجد هناك مشكلة تتعلق بوصول الرسالة المصرية إلى دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، والرسالة تصل من مستويات مختلفة من خلال الخارجية المصرية أو السفارة أو الزيارات الرسمية.