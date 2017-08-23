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وزير خارجية ليتوانيا: يجب تعلم الدروس من ميثاق "هتلر/ ستالين"

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية ليتوانيا: يجب تعلم الدروس من ميثاق "هتلر/ ستالين"

11:29 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيسيوس

فيلنيوس - (د ب أ): 

دعا وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيسيوس لتعلم الدروس والعبر من ميثاق "هتلر/ ستالين".

وتأتي دعوة الوزير بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لاتفاقية عدم الاعتداء، التي أبرمها نظام هتلر الألماني مع الاتحاد السوفيتي بزعامة جوزيف ستالين.

ورأى لينكيفيسيوس اليوم الأربعاء في فيلنيوس أن الاتفاقية التي أبرمت في الثالث والعشرين من عام 1939 بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي "ليست مجرد وثيقة تاريخية أخرى بل ذات أهمية للسياق الحالي".

أضاف الوزير، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام ليتوانية: "نرى جهودا باتجاه تقسيم العالم، وإعادة ترسيم حدود أوروبا، وهناك اعتداءات ودول يتم احتلالها وضمها".

كما حذر الوزير من أنه لم يتم تعلم الدرس التاريخي.

واتفق المستبدان، الألماني أدولف هتلر والسوفيتي جوزيف ستالين، على تقسيم مناطق نفوذهما في شرق أوروبا.

ومهد هذا الاتفاق الطريق أمام ألمانيا النازية لاجتياح بولندا وأطلق يد الاتحاد السوفيتي لاحتلال دول البلطيق.

و بمناسبة الذكرى السنوية للميثاق سلمت ألمانيا ليتوانيا للمرة الأولى نسخة إلكترونية أيضا منه.

كما أكد وزير الخارجية الليتواني أن فيلنيوس تسلمت أيضا نسخة إلكترونية لخريطة قسمت فيها ألمانيا النازية و الاتحاد السوفيتي مناطق مصالحهما.

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مصراوي Masrawy

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