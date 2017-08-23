أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

انفجار عنيف يهز مدينة الرقة السورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انفجار عنيف يهز مدينة الرقة السورية

11:26 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

انفجار عنيف يهز مدينة الرقة السورية

أرشيفية

دمشق - (د ب أ): هز انفجار عنيف مدينة الرقة، شمال شرق سورية، بينما قامت طائرات التحالف بقصف مبنى المشفى الوطني.وقال قائد عسكري يقاتل مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) لوكالة الانباء الالمانية إن تنظيم "داعش" استهدف بعربة مفخخة موقعاً لقوات قسد شرق المدينة، ولم نتمكن من تحديد إذا كان هناك قتلى وجرحى".وقالت مصادر محلية في محافظة الرقة إن "انفجارا كبيرا جداً سمع صوته لمسافة عدة كيلومترات مصدره شرق المدينة، وأن السنة النيران شوهدت في سماء المنطقة".إلى ذلك قال مصدر طبي في مدينة الرقة إن "طائرات التحالف الدولي شنت غارات على المدينة استهدفت مبنى المشفى الوطني ومحيطه، وأن عددا من القذائف سقطت في منطقة شارع تل أبيض وسط المدينة وحارة البدو وسط وشمال المدينة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انفجار عنيف يهز مدينة الرقة السورية

    أخبار

  • ليبيا: مقتل تسعة جنود ومدنيين اثنين ذبحًا في هجوم نسب لداعش بالجفرة

    أخبار

  • الحريري: الجيش اللبناني يخوض معركة "فجر الجرود" ضد داعش منفردا

    أخبار

  • مقتل عسكريين ليبيين وذبح اثنين مدنيين في هجوم لداعش على بوابة الفقها

    أخبار

إعلان

0e6764d501.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم