انفجار عنيف يهز مدينة الرقة السورية

دمشق - (د ب أ):

هز انفجار عنيف مدينة الرقة، شمال شرق سورية، بينما قامت طائرات التحالف بقصف مبنى المشفى الوطني.

وقال قائد عسكري يقاتل مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) لوكالة الانباء الالمانية إن تنظيم "داعش" استهدف بعربة مفخخة موقعاً لقوات قسد شرق المدينة، ولم نتمكن من تحديد إذا كان هناك قتلى وجرحى".

وقالت مصادر محلية في محافظة الرقة إن "انفجارا كبيرا جداً سمع صوته لمسافة عدة كيلومترات مصدره شرق المدينة، وأن السنة النيران شوهدت في سماء المنطقة".

إلى ذلك قال مصدر طبي في مدينة الرقة إن "طائرات التحالف الدولي شنت غارات على المدينة استهدفت مبنى المشفى الوطني ومحيطه، وأن عددا من القذائف سقطت في منطقة شارع تل أبيض وسط المدينة وحارة البدو وسط وشمال المدينة".