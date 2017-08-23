قنصلية مصر في العقبة توفر وجبات للحجاج بالتعاون مع الشركات السياحية

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فى إطار حرص وزارة الخارجية على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج لهذا العام وتيسير إجراءات سفرهم عبر الموانئ المختلفة، استقبل أحمد رياض، قنصل مصر في العقبة وأعضاء القنصلية، أفواج الحجاج المصريين المسافرين عبر ميناء العقبة الأردني، وبحضور كل من بعثة وزارة السياحة المصرية وغرفة الشركات السياحية المصرية ومسئولي ميناء العقبة الأردني والجمارك الأردنية، فضلاً عن شركة الجسر العربي للنقل البحري التي تتولى مسئولية نقل الحجاج المصريين من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة

وصرح قنصل مصر فى العقبة، بأن عدد الحجاج المسافرين عبر خط (نويبع/العقبة) هذا العام بلغ 13367 حاجًا، مؤكدًا على تواجد أعضاء البعثة على مدار الساعة لتيسير إجراءات مرور الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم، ومشيدًا بتعاون سلطات ميناء العقبة الأردني في هذا الإطار.

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وأشار قنصل مصر فى العقبة، إلى أن المبادرة التي تنفذها القنصلية بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية هذا العام بتوفير عدد 14 ألف وجبة لتوزيعها على الحجاج المصريين، قد لاقت ترحيبًا وإشادة من الحجاج المصريين الذين أعربوا عن التقدير والاعتزاز بهذه اللفتة الكريمة التي يتم تنفيذها لأول مرة.