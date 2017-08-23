مصطفى الجندي: «عندنا رئيس دكر وراجل.. ويعرف قيمة عرشه»

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دعا النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، كافة الدول الأفريقية لقطع العلاقات مع قطر، مثلما فعلت تشاد، قائلا: «قطر عصمتها مش في إيديها.. دولة محتلة بالجيش الأمريكي».

أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج «صح النوم»، عبر فضائية «إل تي سي»، أن «أمريكا هي من صنعت الإرهاب في العالم، وتريد التدخل في شؤننا الداخلية، نحن نعيش في حالة حرب وهم يتحدثون عن حقوق إنسان ويخفضون المساعدات».

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وتابع: «الحمد لله رب العالمين إحنا عندنا رئيس دكر وراجل، وكرامته عزيزة، ولا يقبل التدخل، ليس متعالي ولكنه لا يحني رأسه، ويعرف قيمة العرش».

وواصل النائب البرلماني: «خلوا بالكم يا مصريين إن عرش مصر غير أي عرش، عرش مصر دخل عليه اتنين أنبياء (موسى وهارون) وربنا، لفرعون، وقالهم (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا)، مهم جدًا نعرف قيمة هذا الوطن.. مصر كبيرة».