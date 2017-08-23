أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصطفى الجندي: «عندنا رئيس دكر وراجل.. ويعرف قيمة عرشه»

Google+ Print
مصطفى الجندي: «عندنا رئيس دكر وراجل.. ويعرف قيمة عرشه» مصطفى الجندي: «عندنا رئيس دكر وراجل.. ويعرف قيمة عرشه»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دعا النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، كافة الدول الأفريقية لقطع العلاقات مع قطر، مثلما فعلت تشاد، قائلا: «قطر عصمتها مش في إيديها.. دولة محتلة بالجيش الأمريكي».

أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج «صح النوم»، عبر فضائية «إل تي سي»، أن «أمريكا هي من صنعت الإرهاب في العالم، وتريد التدخل في شؤننا الداخلية، نحن نعيش في حالة حرب وهم يتحدثون عن حقوق إنسان ويخفضون المساعدات».

شاهد أيضا

وتابع: «الحمد لله رب العالمين إحنا عندنا رئيس دكر وراجل، وكرامته عزيزة، ولا يقبل التدخل، ليس متعالي ولكنه لا يحني رأسه، ويعرف قيمة العرش».

وواصل النائب البرلماني: «خلوا بالكم يا مصريين إن عرش غير أي عرش، عرش مصر دخل عليه اتنين أنبياء (موسى وهارون) وربنا، لفرعون، وقالهم (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا)، مهم جدًا نعرف قيمة هذا الوطن.. مصر كبيرة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق