خريطة عسكرية تظهر تقدم القوات العراقية في "تلعفر"

الموصل - (د ب أ):

أظهرت خريطة عسكرية عراقية اليوم الأربعاء تقدم القوات العسكرية العراقية لمساحات شاسعة تضم مناطق وقرى في اليوم الرابع لانطلاق عملية "قادمون ياتلعفر" لتحرير قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش.

وأظهرت الخريطة التي اصدرتها قيادة عمليات "قادمون ياتلعفر" المناطق المحررة منذ انطلاق العملية فجر الأحد الماضي، المناطق المحررة باللون الأخضر ومناطق الصراع باللون الأحمر والمناطق باللون الاسود هي المناطق التي لاتزال تحت سيطرة داعش.

وشاركت القوات العراقية بألياتها المدرعة تحت نيران الطيران العراقي والتحالف الدولي في العملية، فيما يسعى تنظيم داعش إلى إعاقة حركة القوات العراقية من خلال زرع العبوات الناسفة وإغلاق الشوارع بأليات مدمرة لمنع وصول القوات العراقية إلى أهدافها.

من جانب آخر قال هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر "إن داعش ينهار في مدينة تلعفر"، مشيرا إلى "أن هناك خلافات التنظيم".

وقال العامري في مقابلة مع موقع للحشد الشعبي إن "الحشد فتح منذ بداية معركة تحرير تلعفر عدة ممرات لخروج المدنيين، إلا أن العمليات لم تشهد نزوحا كبيرا للأهالي كون المدينة شبه خالية منهم".

وأضاف العامري، ان "داعش بات منكسرا في مدينة تلعفر حيث بلغت الخلافات بين العناصر المحليين والأجانب ذروتها، وأن عناصر داعش المتواجدين في تلعفر أغلبهم من الأجانب، حيث بدأ المحليون في الانسحاب بعد اقتتال داخلي نشب بين صفوف التنظيم".