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نشر أسماء المصابين فى حادث أتوبيس عمال كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

نشر أسماء المصابين فى حادث أتوبيس عمال كفر الشيخ

11:15 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

نشر أسماء المصابين فى حادث أتوبيس عمال كفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:رصدت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، أسماء المصابين، فى حادث انقلاب أوتوبيس يقل عمالاً بمحطة كهرباء البرلس الجديدة "سيمنز"، على الطريق الدولي الساحلي، بمنطقة بر بحري، في نطاق مركز البرلس.والمصابون الـ 16 هم: "قدري سعد شحاتة، ٢٦ عاما، ومحمد فاروق يونس، ٢٦ عاما، ومحمود على محمود، ٢٨ عاما، ومحمد على نصار، ٣٥ عاما، وعبد الحكيم على محمود، ٣٥ عاما، وسامح داود جرجس، ٢٩ عاما، وبلال محمد حسين، ٣٣ عاما، وعبد الحميد عبد المنعم، ٢٨ عاما، وإسلام خالد محمد، ٢١ عاما، وعبده رجب عبد المطلب، ٣٥ عاما".كما أصيب "وليد عبد الونيس عبد السلام، ٣٥ عاما، وهاني رمضان حنفي، ٢٥ عاما، ومحمد على حسن، ٢٨ عاما، وجميعهم يقيمون بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومجدي سامي شكر، ٢٣ عاما، ومينا أمين عبده، ٢٩ عاما، مركز أبو المطامير، بحيرة، وشعبان سالم عبد الحميد، ٥٢ عاما، مركز أبو حمص، بحيرة".كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، تلقت بلاغًا، اليوم الأربعاء، من محمد زيان، رئيس نقطة إسعاف بلطيم، بوقوع حادث انقلاب أوتوبيس، على الطريق الدولي الساحلي، بمنطقة بر بحري، بنطاق مركز البرلس.وتبين أن الأوتوبيس كان يقل عمالاً عائدين من عملهم، متجهين إلى نزل إقامتهم بمصيف بلطيم، وأسفر عن إصابة ١٦ عاملا وفنيا، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، عن طريق ١٨ سيارة إسعاف.

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