صلاح يقود ليفربول للتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من الفوزعلى ضيفه هوفنهايم الألماني بنتيجة 4-2 في اللقاء المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم إيمري كان للريدز من تصويبة قوية ارتطمت بالمدافع وغالطت الحارس في الدقيقة11، قبل أن يعزز الدولي المصري محمد صلاح التقدم لأصحاب الأرض من متابعة لتصويبة تصدى الحارس لها في الدقيقة 19.

وأحرز «كان» الهدف الثاني له والثالث لفريقه من عرضية متقنة من فيرمينيو سجلها في الشباك في الدقيقة 21 من اللقاء، وقلل الفريق الألماني الفارق عن طريق مارك أوث في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أضاف فيرمينو الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد هدية من هيندرسون قبل أن يحرز فاجنر الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79 من عُمر اللقاء.

بتلك النتيجة حجز ليفربول مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لسنوات عن البطولة، كما أن «صلاح» غاب عن البطولة في الموسم الماضي بعد خروج فريقه السابق روما من الدور التمهيدي.