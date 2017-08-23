لشبونة يكتسح بوخارست بخماسية ويتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

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تأهل فريق سبورتينج لشبونة، لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على فريق بوخارست الروماني 5-1.

سجل سيدو دومبيا، الهدف الأول للفريق البرتغالي في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل جونيور موريس في الدقيقة 20 لفريق بوخارست.

وتقدم ماركوس خافيير أكونيا لسبورتينج في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ويضيف جيلسون مارتينز الهدف الثالث في الدقيقة 64.

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وسجل باس دوست، ورودريجو باتاجليا آخر أهداف اللقاء لفريق سبورتينج في الدقيقة 75 و 88.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.