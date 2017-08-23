القرموطي للمطالبين بتعديل الدستور: «ماحدش يتكلم باسم السيسي»

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قال الإعلامي جابر القرموطي، مساء الأربعاء، إنه «لا يوجد رئيس يتولى الحكم مدى الحياة، لأن هذا يعني جمود الدولة، لكن مصر دولة مؤسسات، ولها كيان مؤسسي، ورئيس وضع لها أسس»، مشددًا على ضرورة احترام الدستور.

وطالب القرموطي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، الداعين إلى تعديل الدستور عدم الحديث باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لا يوجد له مقربون كما يدعون، مضيفًا: «ماحدش يتكلم باسم السيسي، وسيبوا الأمور تمشي عشان نقدر نبني الدولة».

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أكد أنه أصبح لدينا مؤسسات دولة، من رئاسة وحكومة وبرلمان، مستكملًا: «أصبحنا دولة وليس شبه دولة»، مؤكدًا أن مصر هي أكبر دولة في العالم تُحارب الإرهاب على حدودها.

