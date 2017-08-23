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بالصور.. محافظ مطروح يفتتح أكبر مشروع سياحي بالساحل الشمالي بتكلفة 3.5 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ مطروح يفتتح أكبر مشروع سياحي بالساحل الشمالي بتكلفة 3.5 مليار جنيه

10:35 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

الإهمال وفقدان البصر لـ

الألبوم التالى

الإهمال وفقدان البصر لـ "توأم الشرقية" بـ 10 ملايين جنيه.. والمستشفى

كتب وتصوير - علاء أحمد:

افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، ومحمد وجدي كرارة رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيم"، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من أكبر مشروع سياحي بالساحل الشمالي، مشروع "بوسيدي عبد الرحمن"، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، في حين تبلغ تكلفة المشروع بالكامل 14 مليار جنيه، مقسمة علي عدة مراحل.

وقال أبو زيد، إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "مكسيم"، بعد عامين فقط من المؤتمر الاقتصادي، يؤكد مصداقية المحافظة، والدولة في متابعة المشروعات، ويؤكد أيضًا سرعة إنجاز المستثمر والتزامه بالمخطط الزمني.

ووجه المحافظ، الشكر لشركة مكسيم، لجديتهم والتزامهم بمعدلات محددة، وفقا للمخطط الزمني، مشيرًا إلي أن سرعة إنجاز المشروع، تعطي رسالة للعالم، بأن مطروح واعدة وتأخذ خطوات جادة مع المستثمرين.

وأشار إلى أن المشروع فتح باب رزق كثير من العمالة، حيث وفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال عمرو محسن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم، إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار فكر الشركة بدعم السياحة والاستفادة من الاماكن الطبيعية الخلابة في ، لتظهر أمام العالم بالشكل الحضاري الذي يليق بمصر، معربا عن سعادته بافتتاح المرحلة الأولي من المشروع والمعروفة باسم "بو ايلاندز"، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها، نهاية 2017.

ويأتي الافتتاح تزامنًا مع العيد القومي لمحافظ مطروح، وبعد الافتتاح قام المحافظ بجولة تفقدية بحرية للاطمئنان على حالة الشواطئ والترحيب المصيفين.

حضر الافتتاح لفيف من الشخصيات العامة والتنفيذية والإعلاميين والفنانين.

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