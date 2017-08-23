مصادر للعربية: السفير الروسي مات غريقًا

(مصراوي):

ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل أن السفير الروسي عثر عليه غريقًا في حوض السباحة بمنزله.

ونقلت في تغريدة على "تويتر" عن مصادر قولها إن السفير الروسي في الخرطوم عثر عليه غارقا في حوض السباحة بمنزله.

وكانت السفارة الروسية بالخرطوم أكدت، الأربعاء، وفاة السفير الروسي لدى السودان، ميرجياس شيرينسكي.

وقال السكرتير الثاني للسفارة، سيرجي كونياشين، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن جثمان السفير موجود في مشرحة المستشفى الأكاديمي في الخرطوم، وهناك خبراء متواجدون معه، مضيفًا: "لكن سبب الوفاة غير معروف حتى الآن".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت وفاة كونياشين، وقالت"يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرغياس سوفيتش شيرينسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم".

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