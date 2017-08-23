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ناشطة فلسطينية: مصر كانت الحاضنة لكل الثوريات والمناضلات الفلسطينيات​

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مصراوي Masrawy

ناشطة فلسطينية: كانت الحاضنة لكل الثوريات والمناضلات الفلسطينيات​

10:27 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ناشطة فلسطينية: مصر كانت الحاضنة لكل الثوريات والمناضلات الفلسطينيات​

مصر الحاضنة لكل الثوريات الفلسطينيات​

كتبت- مروة شوقي:

قالت دوريس فرجية، ناشطة فلسطينية، إن قضية تهويد القدس من أخطر القضايا التي يجب على الأمة العربية أن تعيها.

وأضافت فرجيه، خلال كلمتها في ندوة "حارسة الأرض" بحزب المصري الديمقراطي، أن مدينة القدس دوما مستهدفة من قبل العدو الصهيوني الذي يخطط للإستيلاء على القدس الشرقية في عام ٢٠٢٠ لذا بدأ بإنشاء ٣٥ مستعمرة على أراضيها.

وأكدت أن هناك إرهاب إسرائيلي ممنهج ضد فلسطين خاصة القدس، لافتة إلى أن أغلب الفلسطينيات يعانون من الذل وعدم الاحترام من قبل المحتّل الإسرائيلي.

ولفتت الناشطة، إلى أن مصر كانت الحاضنة لكل الثوريات والمناضلات الفلسطينيات، آملة دعم القضية الفلسطينية وتحقيق حق العودة لفلسطين.

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