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ختام مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء في مصر واليونان وإيطاليا غدًا

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مصراوي Masrawy

ختام مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء في واليونان وإيطاليا غدًا

10:20 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ختام مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء في مصر واليونان وإيطاليا غدًا

محمد شاكر وزير الكهرباء

القاهرة- أ ش أ:

يختتم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، غدًا الخميس، مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي.

يمثل المشروع خطوة استراتيجية في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء وذلك تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تنفيذه علي مدار 19 شهرًا.

ومن المتوقع أن يشهد فعاليات ختام المشروع كل من الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير إيفان سوركوش رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، بمشاركة كل من سفير اليونان وسفير إيطاليا لدى مصر ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلا عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.

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