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المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السفير الروسي بالخرطوم توفي في منزله

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مصراوي Masrawy

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السفير الروسي بالخرطوم توفي في منزله

10:19 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السفير الروسي بالخرطوم توفي في منزله

ماريا زاخاروفا

(مصراوي):

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، وفاة السفير الروسي في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقًا لموقع " اليوم".

وقالت زاخاروفا: "يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرجياس سوفيتش شيرنسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم".

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مصراوي Masrawy

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