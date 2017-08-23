المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السفير الروسي بالخرطوم توفي في منزله
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السفير الروسي بالخرطوم توفي في منزله
10:19 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
ماريا زاخاروفا
(مصراوي):
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، وفاة السفير الروسي في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وقالت زاخاروفا: "يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرجياس سوفيتش شيرنسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم".
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