المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السفير الروسي بالخرطوم توفي في منزله

(مصراوي):

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، وفاة السفير الروسي في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا: "يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرجياس سوفيتش شيرنسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم".