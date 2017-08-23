العرابي عن تخفيض المعونة: لا نختزل علاقتنا بأمريكا في المساعدات

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الإدارة الأمريكية أعلنت عدة مرات أنها بصدد تخفيض المعونات لكل دول العالم في وقت سابق، مضيفًا: «هذا الموضوع ما كنش مفاجئة، كان على مائدة التفاوض منذ فترة طويلة».

وأضاف "العرابي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، بعض نواب الكونجرس الجمهوريين كانوا رافضين لما يحدث في مصر وتطلعات الشعب المصري.

وذكر أن الجمهوريين أعدوا مشروع قانون بمناسبة إقرار قانون الجمعيات الأهلية، وذهب وفد مصري لمناقشتهم هذا الأمر، وشرحوا القانون وأبعاده وأنه أمر داخلي، ولا مجال للتدخل بأي طرف.

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وتابع، «لايمكن أن نختزل علاقة بأمريكا في مجموعة من المساعدات، فلدينا علاقات متشابكة وقوية واستراتيجية معها على كل المستويات سواء السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية وغيرها، وبالتالي لا نرهنها بمسألة المعونة».

وأوضح العرابي، أن المعونة تم خفضها عدة مرات، وهو إجراء يخالف طبيعة الموقف الذي نحياه الآن من مواجهة الإرهاب، وعلى الإدارة الأمريكية دور في الوصول لحلول مع المجلس التشريعي، وإرجاء القانون، أو محاولة إعطاء تقارير إيجابية عن مصر.