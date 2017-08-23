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القرموطي عن أزمة الأقباط: «بتتكرر كل سنة.. وطلعوا الإخوان منها»

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القرموطي عن أزمة الأقباط: «بتتكرر كل سنة.. وطلعوا الإخوان منها» القرموطي عن أزمة الأقباط: «بتتكرر كل سنة.. وطلعوا الإخوان منها»

التحرير

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انتقد الإعلامي جابر القرموطي، قيام الأجهزة الأمنية بمنع أقباط قرية «الفرن» في مركز أبو قرقاص، يوم الأحد الماضي، من الصلاة في جمعية بالقرية أو أحد منازل المواطنين، بدعوى عدم صدور تصريح بالصلاة، قائلًا: «مش عايزين نحط راسنا في الرمل».

وأضاف القرموطي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»:«بقالي 9 سنين شغال في الفضائيات وأعتقد كل سنة بنتكلم عن نفس المشكلة لما بيكون فيه مناسبة أو احتفالية خاصة بالمسيحيين في الصعيد»، مستطردًا: «كل المشاكل لا يمكن أن تحل بهذه الطريقة القديمة العفنة غير المجدية أو المفيدة، وميصحش الأمور تنساق وتنتهي بالجلسات العرفية، نحن في دولة القانون».

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وواصل: «ما ينفعش كل سنة نتكلم في موضوع الكنائس.. فيه أزمة ما زالت قائمة ولازم تتعالج، مفيش حاجة اسمها إخوان في الموضوع ده، أحنا بنشوف الموضوع ده من زمان، ولازم نطلع الإخوان من الدائرة دي، دي عقيدة عند بعض الناس إن المسيحيين مفيش عيد يمر عليهم كويس».

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التحرير

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