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صلاح يقود ليفربول للتقدم على هوفنهايم بثلاثية في الشوط الأول

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صلاح يقود ليفربول للتقدم على هوفنهايم بثلاثية في الشوط الأول صلاح يقود ليفربول للتقدم على هوفنهايم بثلاثية في الشوط الأول

التحرير

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تقدم ليفربول الانجليزي في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه هوفنهايم الألماني في اللقاء المؤهل لدور الـ32 بدوري أبطال أوروبا.

تقدم ايمري كان للريدز من تصويبة قوية ارتطمت بالمدافع وغالطت الحارس في الدقيقة11، قبل أن يعزز الدولي المصري محمد صلاح التقدم لأصحاب الأرض من متابعة لتصويبة تصدى الحارس لها في الدقيقة 19.

وأحرز «كان» الهدف الثاني له والثالث لفريقه من عرضية متقنة من فيرمينيو سجلها في الشباك في الدقيقة 21 من اللقاء، وقلل الفريق الألماني الفارق عن طريق مارك أوث في الدقيقة 28.

يذكر أن ليفربول انتصر في لقاء الذهاب 2-1 وبعد الشوط الأول ارتفع رصيدهم لخمسة أهداف لهدفين في مجموع اللقائين.

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التحرير

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