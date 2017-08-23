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وزير الخارجية يلتقي الأمين التنفيذي للجنة "الإسكوا"

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يلتقي الأمين التنفيذي للجنة "الإسكوا"

10:11 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

سامح شكرى

(وكالات):

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، محمد على الحكيم الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة، من أجل بحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين والإسكوا، ونقل أفضل الممارسات إلى الجانب المصري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به الإسكوا في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والمستدامة في مختلف الدول العربية أعضاء اللجنة، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه مصر بالتقارير والدراسات التي تعدها الإسكوا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ومشيراً إلى استعداد الجانب المصري لتقديم كافة أشكال الدعم إلى سكرتارية اللجنة، وبما يسهم في إعداد تقارير ودراسات تعكس الأوضاع الحقيقية في تلك البلدان.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري أعرب عن تطلعه لتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين مصر والإسكوا، بحيث تشمل برامج للتعاون الثنائي والمباشر في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات ونقل أفضل الممارسات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبما يعكس الأولويات المصرية في هذا الصدد.

وفي نهاية اللقاء، شهد السيد سامح شكري فعاليات التوقيع على إطار التعاون المشترك بين مصر والإسكوا للفترة من 2017 إلى 2019، والذي تم بلورته وفقاً للأولويات والاحتياجات المصرية.

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مصراوي Masrawy

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