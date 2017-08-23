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روسيا: إغلاق محطة مترو بسبب طرد مشبوه

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مصراوي Masrawy

: إغلاق محطة مترو بسبب طرد مشبوه

10:04 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

روسيا: إغلاق محطة مترو بسبب طرد مشبوه

محطة مترو دوستويفسكايا - أرشيفية

سان بطرسبرج - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري ان السلطات الروسية أغلقت، اليوم الأربعاء، محطة "دوستويفسكايا"، إحدى المحطات المركزية في مترو مدينة سان بطرسبرج بعد العثور على طرد مشبوه.

وذكرت قناة"روسيا اليوم" ان الجهات المختصة باشرت التفتيش وفحص الجسم المشبوه الذي عثر عليه هناك، فيما أعلنت إدارة المترو إغلاق المحطة والممر الذي يربطها بمحطة "فلاديميرسكايا".

وفي وقت لاحق أكد المكتب الصحفي لمترو المدينة عدم العثور على أي مواد خطرة، حيث اتضح أن الجسم المشبوه عبارة عن كيس قمامة.

وتقع المحطتان في وسط المدينة، على بعد بضع دقائق سيرا على الأقدام من جادة "نيفسكي"، التي تعد أشهر شوارع مدينة بطرسبرج السياحية عاصمة الشمال الروسي.

كانت تفجيرات قد هزت مترو أنفاق مدينة سان بطرسبرج الروسية، مطلع أبريل الماضي، أودت بحياة 14 شخصا وإصابة 50 آخرين. وفتحت لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية قضية جنائية تحت بند "عمل ارهابي".

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