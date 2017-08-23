خبير اقتصادي: سعر الدولار سينخفض تدريجيا.. والناس على آخرها

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قال وائل عنبة، خبير أسواق المال، اليوم الأربعاء، إن الجنيه سيرتفع أمام الدولار بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار سيكون تدريجيًا، وأن الطلب على العملة الأمريكية بدأ يقل بشكل كبير، خاصةً وأن الاستيراد قل هو الآخر بسبب التضخم.

وأضاف عنبة، خلال حواره ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الحكومة بدأت تتخذ قرارات استباقية، مثل تخفيض سعر الدولار الجمركي، مشدّدًا على ضرورة الاستمرار في اتخذا القرارات التي وصفها بـ«الجريئة»، والتي سيكون لها مردود سريع.

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وتابع الخبير الاقتصادي، «الإصلاحات الاقتصادية العنيفة تضر المواطن على المدى القصير، وتفيد المواطن والوطن على المدى المتوسط والبعيد، وفقًا لكافة تجارب الدول العالمية»، مستكملًا: «ربنا يسهل والفترة دي تعدي بسرعة لأن الناس استوِت وبقت على آخرها».