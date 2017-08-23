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مسؤول أمريكي يقدم استقالته برسالة تحدٍ لإدارة ترامب

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مصراوي Masrawy

مسؤول أمريكي يقدم استقالته برسالة تحدٍ لإدارة

09:51 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مسؤول أمريكي يقدم استقالته برسالة تحدٍ لإدارة ترامب

دونالد ترامب

واشنطن -(أ ف ب):بات مبعوث علمي للحكومة الأمريكية، الأربعاء، آخر المسؤولين الأمريكيين الذين استقالوا من عملهم احتجاجا على رفض دونالد ترامب إدانة النازيين الجدد، حيث احتوى كتاب استقالته رسالة تحد مشفرة لإدارة البيت الأبيض الحالية.وقال دانيال كامين الذي عمل كمبعوث لوزارة الخارجية الامريكية منذ عام 2016 في كتاب استقالته ان ترامب "أضر بنوعية الحياة في الولايات المتحدة وبمكانتنا في الخارج واستدامة كوكبنا".لكن يبدو ان الدافع الأخير الذي حدا بالمسؤول الى الاستقالة الاحتجاجية هو المواربة في كلام ترامب حول المنادين بسيادة البيض والذين ساروا في تظاهرة دامية في بلدة شارلوتسفيل في فيرجينيا.وكتب كامين "قراري الاستقالة هو رد على هجماتك ضد القيم الجوهرية للولايات المتحدة. فشلك في ادانة انصار سيادة البيض والنازيين الجدد له انعكاسات داخلية ودولية".لكن الرسالة المكونة من صفحة واحدة تنطوي على رسالة أخرى غير ظاهرة، اذ ان جمع أول حرف من كل فقرة يشكل كلمة "حاكموه".وكامين ليس الوحيد بين المسؤولين الأمريكيين الذين استقالوا مؤخرا من مناصبهم في كل المجالات سواء السياسية او الفنية أو الاقتصادية وضمّنوا استقالاتهم رسائل ضمنية.فقد تضمنت رسالة لجنة الرئيس للفنون والانسانيات التي استقالت بكاملها الاسبوع الماضي كلمة "قاوموا" اذا ما تم جمع أول حرف من كل فقرة، وهو شعار معارضي ادارة ترامب.

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مصراوي Masrawy

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