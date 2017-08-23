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إصابة ١٦ عاملاً فى حادث انقلاب أوتوبيس بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

إصابة ١٦ عاملاً فى حادث انقلاب أوتوبيس بكفر الشيخ

09:37 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

إصابة ١٦ عاملاً فى حادث انقلاب أوتوبيس بكفر الشيخ

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب ١٦ عاملاً وفنيًا، يعملون بمحطة كهرباء البرلس، الجاري إنشاؤها بغرب مركز البرلس، إثر انقلاب أوتوبيس على الطريق الدولي الساحلي، كان يقلهم لأماكن إقامتهم بمصيف بلطيم.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، تلقت بلاغًا من محمد زيان مدير نقطة إسعاف بلطيم، اليوم الأربعاء، بانقلاب أوتوبيس، يقل عمالاً وفنيين، يعملون بمحطة كهرباء البرلس "سيمنز"، الجاري إنشاؤها، على الطريق الدولي الساحلي، أمام منطقة بر بحري التابعة لمركز البرلس، أثناء عودتهم للأماكن النزلاء فيها بمصيف بلطيم.

انتقلت ١٨ سيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة من مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، والذي وجه برفع حالة التأهب، تحسبًا لنقل أي حالة من المصابين لتتلقى العلاج بأي مستشفى خارج المحافظة.

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