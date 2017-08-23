أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس «دفاع النواب»: السيسي هدية من ربنا.. وهو الأنسب للرئاسة

Google+ Print
رئيس «دفاع النواب»: السيسي هدية من ربنا.. وهو الأنسب للرئاسة رئيس «دفاع النواب»: السيسي هدية من ربنا.. وهو الأنسب للرئاسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن «الرئيس عبد الفتاح ، هدية الله لمصر، وهو ابن بار من أبناء المخلصين، وهو أنسب أبناء مصر لتولي المسئولية وتجديد فترة رئاسته، لما لمسناه من سمات مميزة».

وأضاف عامر، خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، «السيسي قدوة مخلصة، لديه عزيمة لا تلين، وفكر مبدع في القيادة، وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار ومواجهة التحديات، وحقق الاستقرار لمصر وشعبها، وحقق جهود خارقة داخليًا وخارجيًا، ولديه إيمان عميق بالله عز وجل، وإيمان بقدرات الشعب».

شاهد أيضا

وتابع أنه «يرفض تعديل الدستور، إذ أن ذلك يُضعف مكانة الرئيس السيسي ومكانة مصر، خاصةً أن الدستور له سمات الاستمرار، ولا يمكن العبث به، خاصةً أنه لم يُختبر حتى الآن، والأبواق التي تنادي بالتعديل لزيادة مدة الرئاسة لـ6 أعوام، ينادوا بنية صافية، ولكن ذلك يعطي سلاح للقوى المعادية لمصر».

وواصل: «ليس من صالح الرئيس أن نجامله بتعديل الدستور، والحديث عن ضغوط يتعرض لها النواب ليس له أي أساس من الصحة، والرئيس يؤثر بلده عن نفسه، وليس طامعًا في شيء، ويعلم أن المنصب تكليف وليس تشريف، وهو مكسب كبير لمصر».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ