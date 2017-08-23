رئيس «دفاع النواب»: السيسي هدية من ربنا.. وهو الأنسب للرئاسة

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قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدية الله لمصر، وهو ابن بار من أبناء مصر المخلصين، وهو أنسب أبناء مصر لتولي المسئولية وتجديد فترة رئاسته، لما لمسناه من سمات مميزة».

وأضاف عامر، خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، «السيسي قدوة مخلصة، لديه عزيمة لا تلين، وفكر مبدع في القيادة، وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار ومواجهة التحديات، وحقق الاستقرار لمصر وشعبها، وحقق جهود خارقة داخليًا وخارجيًا، ولديه إيمان عميق بالله عز وجل، وإيمان بقدرات الشعب».

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وتابع أنه «يرفض تعديل الدستور، إذ أن ذلك يُضعف مكانة الرئيس السيسي ومكانة مصر، خاصةً أن الدستور له سمات الاستمرار، ولا يمكن العبث به، خاصةً أنه لم يُختبر حتى الآن، والأبواق التي تنادي بالتعديل لزيادة مدة الرئاسة لـ6 أعوام، ينادوا بنية صافية، ولكن ذلك يعطي سلاح للقوى المعادية لمصر».

وواصل: «ليس من صالح الرئيس أن نجامله بتعديل الدستور، والحديث عن ضغوط يتعرض لها النواب ليس له أي أساس من الصحة، والرئيس يؤثر بلده عن نفسه، وليس طامعًا في شيء، ويعلم أن المنصب تكليف وليس تشريف، وهو مكسب كبير لمصر».