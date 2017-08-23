استجابة لـ«التحرير».. مؤسسة خيرية تساعد «أم اليتامى» في الأقصر

التحرير

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ساهمت مؤسسة تنموية بالأقصر، في مساعدة أم لـ4 أبناء يتامى، بكساء أطفالها، وتقديم معونات شهرية، في استجابة سريعة لما نشرته «التحرير» عن معاناتها في تقرير حمل عنوان: كريمة أم اليتامى.. قصة امرأة طردتها «حماتها» من منزلها لتأجيره.

وقدمت مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لأطفال كريمة مجموعة من ملابس العيد وزي المدارس، كمساهمة في تخفيف العبء عن السيدة التي تحملت الظلم والقهر من أجل تربيتهم.

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وأكد أشرف الهلالي رئيس مجلس أمناء المؤسسة لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، أنه تم إدراج الأسرة بين الأسر الأولى بالرعاية، لتقديم معونات شهرية لهم تتضمن مجموعة من المواد الغذائية، ومساعدات مادية.