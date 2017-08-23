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أحمد موسى: المعونة الأمريكية كلام فارغ.. ولادنا بيضربوا بيها بومب

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أحمد موسى: المعونة الأمريكية كلام فارغ.. ولادنا بيضربوا بيها بومب أحمد موسى: المعونة الأمريكية كلام فارغ.. ولادنا بيضربوا بيها بومب

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعونة الأمريكية، والتي تصل إلى 290 مليون دولار سنويًا، «كلام فارغ»، موجهًا حديثه للأمريكان: «ولادنا بيضربوا بيهم بومب في العيد.. بنضربهم في الهواء يعني.. بالنسبة لنا ولا حاجة».

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، «اللي حرّض الأمريكان العملاء بتوعهم، بيقولك عشان حقوق الإنسان، عايزين يحطوا دماغهم في كل حاجة، لكن شعبنا العظيم خد قرار إنه لا أمريكا ولا غيرها يتدخل في شأننا، ولا يقدر يؤثر على القرار المصري».

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تابع، «اللي عمل القرار ده ذيول إدارة أوباما، الإدارة الأمريكية لم تطهر حتى الآن من فلول أوباما، والدولة المصرية لن تهتم أبدًا بهذا القرار، ومش يفرق معانا المبلغ ده عمرنا، دول ناكل بيهم عيش بس في كام يوم، وإحنا من زمان بنقول مش عايزين المعونة دي».

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التحرير

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