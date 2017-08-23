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الإسكان: نقدم دعم للمواطن في الوحدات يصل إلى 480 ألف جنيه

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الإسكان: نقدم دعم للمواطن في الوحدات يصل إلى 480 ألف جنيه الإسكان: نقدم دعم للمواطن في الوحدات يصل إلى 480 ألف جنيه

التحرير

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قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، إن سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي، 60 جنيهًا، ويمكن أن يحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد، مشدّدًا على أن إجمالي الدعم الذي يحصل عليه المواطن من خلال المشروع يصل إلى 480 ألف جنيهًا.

أضاف يونس، خلال حواره ببرنامج «بين السطور»، عبر فضائية «أون لايف»، «المواطن يدفع 184 ألف جنيهًا في الوحدة، بدعم يحصل عليه قيمته تصل لـ480 ألف جنيهًا، حيث يكون مدعوم في الأرض والخدمات والمرافق و25 ألف جنيهًا نقديًا، بالإضافة إلى الدعم في الفائدة للتقسيط بالوحدة، والتي تتراوح من 5: 7%، في حين أنه لو ذهب للبنك مباشرةً ستكون الفائدة 23%».

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أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن «كل من ينطبق عليه الشروط سيحصل على شقة في الإسكان الاجتماعي، ما دام أن عدد الوحدات متوفرة، دون إجراء قرعة»، مشدّدًا على أن قانون الإسكان الاجتماعي انهى تمامًا إمكانية تدخل وساطة للحصول على وحدة.

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التحرير

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