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الديهي: «طزّ في المعونة الأمريكية»

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الديهي: «طزّ في المعونة الأمريكية» الديهي: «طزّ في المعونة الأمريكية»

التحرير

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علّق الإعلامي نشأت الديهي، على قرار أمريكا بإلغاء جزء من المعونة الأمريكية لمصر يقدر بـ95.7 مليون دولار وتأجيل مبلغ 195 مليون دولار مشروطة، قائلًا: «طزّ في الإدارة والمعونة الأمريكية».

أضاف الديهي، لبرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تذّل الإدارة المصرية، متابعًا: «لو الشعب المصري اشتغل ساعة زيادة هنجمع المعونة الأمريكية كلها في يوم».

أكد أن «» أخطأ باعتقاده أنه سيذّل المصريين بهذا القرار، مستكملًا: «95 مليون دولار أمريكي على الجزمة وتغور المعونة والأمريكان، والقرار المصري سوف يبقى مستقلًا، والإدارة المصرية حرة، ولن ينحني المواطن أبدًا أمام المعونة».

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أشار الديهي، إلى أن أمريكا لا ترى أين تقف بقدميها في المنطقة العربية، موضحًا أنها لم تقم أبدًا بتقديم لمصر أي خير، مؤكدًا أن الحرب مستمرة بين وفلول الإخوان وضعاف النفوس الموجودين في منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الخارج.

أوضح أن «حقوق الإنسان لا تعني فقط حقوقه في قلة الأدب، ولا تتمثل في حقه أنه يعطل العمل ويتظاهر ويعمل إضراب، حقوق الإنسان تتمثل في أن يكون هناك منظومة صحية وتعليمية جيدة».

شدّد على أن «من يرغب في مساعدة مصر في تنمية حقوق الإنسان يأتي إلينا لتطوير منظومة التعليم والصحة والمواصلات، إننا في مصر ندرك أين مصلحتنا، والقرارات الأمريكية دائمًا تفضح توجهات الأمريكان».

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التحرير

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