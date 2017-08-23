مواطن يُهدد قارئ قرآن بـ«مطواة» خلال عزاء في الشرقية (فيديو)

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كتب - إسلام عبدالخالق

تعرض الشيخ سيد طنطاوي، أحد قراء القرآن بمحافظة الشرقية، لموقف غريب في أثناء تلاوته آيات الذكر الحكيم في عزاء أحد الأهالي بقرية «صافور» التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، إذ رفع أحد الأهالي «مطواة» في وجهه وطالبه باستكمال القراءة بعدما انتهى منها.

وأظهر فيديو الواقعة، والذي تداوله العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ أشهر أحد أهالي «صافور» المطواة في وجه الشيخ، مُطالبًا إياه باستكمال القراءة، بعدما كان انتهى، واستجاب «طنطاوي» لطلب صاحب المطواة، واستكمل القراءة خشية تنفيذ الأخير لتهديده.

وأثارت الواقعة سخرية بعض الحاضرين إلى حد الضحك والاندهاش، بعدما نفذ القارئ طلبات صاحب «المطواة» التي لم تصل إلى حد التهديدات.

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من جانبنا، حاولنا التواصل مع الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، للتعليق على الواقعة، إلا أنه لم يُجب على هاتفه لعدة مرات.