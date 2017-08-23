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وكيل العلاقات الخارجية: تخفيض المعونة لا يؤثر بالسلب على الموازنة

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وكيل العلاقات الخارجية: تخفيض المعونة لا يؤثر بالسلب على الموازنة وكيل العلاقات الخارجية: تخفيض المعونة لا يؤثر بالسلب على الموازنة

التحرير

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قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر، لا يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على الموازنة الخاصة بمصر، لافتًا إلى أن ربط المساعدات أو المعونات الأمريكية لمصر بملفات تخص الأمن القومى المصرى أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا.

وأضاف رضوان، فى بيان: «إذا تحدثنا عمن يريد من، فالولايات المتحدة هى التى فى موضع الحاجة لمصر خاصة فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، وتحديدًا الأمن القومى للمنطقة والملفين الليبى والسورى».

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وأوضح رضوان، أنه من ناحية أخرى هناك تضارب بين مؤسسة الرئاسة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق بالملف المصري، مرجعًا ذلك هذا للعلاقة الوطيدة التي تربط وزير الخارجية الأمريكى والإدارة القطرية، نظرًا لعمله فى فترة سابقة فى قطر، ما ترتب عليه خلق علاقات ومصالح شخصية، وهو ما انعكس على محاولات إفشال الدول المقاطعة للنظام القطري.

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التحرير

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