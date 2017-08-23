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«أوقاف القليوبية» توضح حقيقة فيديو السب داخل أحد مساجدها

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«أوقاف القليوبية» توضح حقيقة فيديو السب داخل أحد مساجدها «أوقاف القليوبية» توضح حقيقة فيديو السب داخل أحد مساجدها

التحرير

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كشف الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله مشاجرة داخل مسجد "الخولا" بشبين القناطر، تخللها سباب وشتائم لا تليق ببيوت الله.

ونفى وكيل أوقاف القليوبية في بداية حديثه لـ"التحرير" صفع عامل بالمسجد أحد المصلين وسبه داخل المسجد المذكور، موضحًا أنه خلاف شخصي بين اثنين من المواطنين أحدهما يقطن بجوار المسجد ودخل ليتشاجر مع الآخر، لكن المصلين استطاعوا الفصل بينهما وإخراجهما خارج المسجد.

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وأشار وكيل أوقاف القليوبية إلى أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالشرطة ومذكرة بالواقعة وإرسالها للقطاع الديني بالوزارة حتى يتضح الأمر كاملا منعا لحدوث لبس بالموضوع، مستطردًا: «الواقعة فردية وملناش دعوة من قريب أو بعيد».

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو وزعموا أن عاملا بالمسجد سالف الذكر صفع آخر وضربه وسبه بأفظع الألفاظ داخل المسجد، وطالبوا وزارة الأوقاف بالتحقيق في الواقعة.

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التحرير

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