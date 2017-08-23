أبو حامد: المساعدات الأمريكية جزء من اتفاقيات دولية وليست صدقة

التحرير

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اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، قرار الولايات المتحدة عدم منح مصر 95.7 مليون دولار كمساعدات وتأجيل 195 مليون دولار بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، ابتزازًا سياسيًا للدولة المصرية مرفوض تمامًا.

وأوضح أبو حامد، في تصريحات لـ"التحرير"، أن المساعدات الأمريكية جزء من اتفاقيات دولية ملتزمة بها، وليست صدقة علي مصر، مشيرًا إلي لا يصح أبدًا من وقت لآخر سوء استخدم المعونة كمحاولة للتدخل في شئون مصر الداخلية.

وأضاف: «ما ذكر حول حقوق الإنسان في مصر وقانون الجمعيات الأهلية هو محض افتراء وكذب، لافتا إلى أن الوفد المصري عندما زار واشنطن في شهر يوليو الماضي وضح حقيقة الادعاءات، التي أطلقها البعض لتشويه قانون الجمعيات الاهلية، وهو ما اقتنع به، لكن أن يستمروا في نهجهم في الابتزاز فهذا شىء غير مقبول، ويجب على الحكومة المصرية أن تتحرك بالشكل الذي يليق».

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وتابع: «لا نقبل السلوكيات التي تمارسها الإدارة الامريكية، وخلال السنوات الماضية أعضاء الإخوان الإرهابية استطاعوا أن يقيموا علاقات قوية مع قيادات اتخاذ القرار في أمريكا مستغلين توتر العلاقة بين مصر وأمريكا وقت إدارة أوباما».

وأشار إلي أن هناك تعمدًا للضغط على مصر، وهناك عدم وعي بأهمية مصر والضغوط التي تمارس عليها وحربها ضد الإرهاب.