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القنصلية المصرية في العقبة توفر وجبات للحجاج بالتعاون مع غرفة شركات السياحة

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مصراوي Masrawy

القنصلية المصرية في العقبة توفر وجبات للحجاج بالتعاون مع غرفة شركات السياحة

09:22 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

القنصلية المصرية في العقبة توفر وجبات للحجاج بالتعاون مع غرفة شركات السياحة

أرشيفية

القاهرة- أ ش أ:

استقبل أحمد رياض قنصل في العقبة وأعضاء القنصلية أفواج الحجاج المصريين المسافرين عبر ميناء العقبة الأردني، وبحضور كل من بعثة وزارة السياحة المصرية وغرفة الشركات السياحية المصرية ومسئولي ميناء العقبة الأردني والجمارك الأردنية، فضلا عن شركة الجسر العربي للنقل البحري التي تتولى مسئولية نقل الحجاج المصريين من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة العربية لأداء فريضة الحج لهذا العام وتيسير إجراءات سفرهم عبر الموانئ المختلفة.

وصرح قنصل مصر في العقبة اليوم بأن عدد الحجاج المسافرين عبر خط (نويبع/العقبة) هذا العام بلغ 13367 حاجا، مؤكدا على تواجد أعضاء البعثة على مدار الساعة لتيسير إجراءات مرور الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشاد القنصل المصري بتعاون سلطات ميناء العقبة الأردني في هذا الإطار.

وأشار قنصل مصر فى العقبة إلى أن المبادرة التى تنفذها القنصلية بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية هذا العام بتوفير عدد 14 ألف وجبة لتوزيعها على الحجاج المصريين، قد لاقت ترحيبا وإشادة من الحجاج المصريين الذين أعربوا عن التقدير والإعتزاز بهذه اللفتة الكريمة التى يتم تنفيذها لأول مرة.

هذا المحتوى من

Asha

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