وزير الدفاع القطري: لا نعتزم إرسال قوات إلى سوريا

(مصراوي):

أعلن وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد آل عطية، أن الدوحة لا تعتزم إرسال قوات إلى سوريا، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية.

وقال العطية - في تصريح للصحفيين في موسكو، الأربعاء: "أؤكد لكم أن قطر ليس لديها أي نية لوجود قواتها "على الأرض" في سوريا".

وأضاف: "في الوقت ذاته قطر تؤيد مبادرة روسيا وأمريكا وتركيا لإحلال السلام والأمن في سوريا. ونحن سنقوم بكل ما هو ممكن لدعم أصدقائنا وشركائنا في سعيهم للسلام في البلاد.

وعلى صعيد آخر، قال العطية إن بلاده مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال الدفاع، خاصة في تقنيات الأسلحة الحديثة.

ويشارك العطية في معرض الجيش الروسي 2017، المقام حاليا في العاصمة الروسية موسكو..