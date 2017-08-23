سجن بريطاني 18 عامًا لإدانته بمحاولة وضع قنبلة على متن طائرة

لندن - (د ب أ):

قضت محكمة بريطانية بالسجن 18 عاما على رجل 43 عاما، اليوم الأربعاء، بعد ادانته بمحاولة حمل قنبلة أنبوبية صغيرة على متن طائرة في مطار مانشستر.

وقال نديم محمد في أوقات مختلفة إنه ربما وضع أطفاله أو غيرهم القنبلة في حقائبه دون علمه.

وأدين محمد بحيازة متفجرات بقصد تعريض الحياة للخطر.

وقال روس جاكسون، رئيس قسم مكافحة الارهاب لشرطة مانشستر الكبرى، في بيان عقب الحكم الصادر اليوم "كان (محمد) يخطط للسفر الى ايطاليا عبر مطار مانشستر".

وكشف فحص أمني في 30 يناير الماضي، القنبلة المشبوهة غير أن الخبراء اعتبروها في البداية بأنها غير قابلة للانفجار، ولم يحتجز محمد في المطار.

وقال جاكسون "كانت روايته ( محمد) في ذلك الوقت هو أنه لا يعرف شيئا عن القنبلة، وقال انه لم يسبق له رؤيتها من قبل".

واعتقلت الشرطة محمد بعد عدة أيام بعد أن كشف فحص الطب الشرعي أن العبوة، التي تحتوي على حوالي 10 جرامات من البارود، كانت قابلة للاستخدام.