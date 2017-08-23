محافظ السويس يستقبل وفد الجامعة اليابانية في مصر

السويس - حسام الدين أحمد:

التقى اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اللواء يسري سالم رئيس هيئة الابنية التعليمية، والدكتور "فونو" ممثل الجامعة اليابانية في مصر، ووفد الجامعة لمناقشة الموقف التنفيذي والجدول الزمني للانتهاء من الأعمال النهائية والتجهيزات بالمدرسة اليابانية، تمهيدًا لافتتاحها في العام الدراسي 2017/2018.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد علي التعاون والعلاقات القوية التي تربط بين الشعبيين المصري والياباني في جميع المجالات منذ سنوات طويلة.

وأكد المحافظ، أن المدرسة المصرية اليابانية، هي نتاج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة اليابان، والتي خلالها بحث سبل التعاون في مجال التعليم.

وزار الوفد الياباني وهيئة الأبنية التعليمية، المدرسة للوقوف على الأعمال النهائية التي تجري بها، والتأكيد على الجدول الزمني للافتتاح.

