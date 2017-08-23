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محافظ السويس يستقبل وفد الجامعة اليابانية في مصر

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مصراوي Masrawy

محافظ السويس يستقبل وفد الجامعة اليابانية في

09:12 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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​نقيب الصحفيين يعد أسرة تامر عبد الرؤوف بالسعي لضمه لقائمة شهداء الصحافة

الألبوم التالى

​نقيب الصحفيين يعد أسرة تامر عبد الرؤوف بالسعي لضمه لقائمة شهداء الصحافة

السويس - حسام الدين أحمد:

التقى اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اللواء يسري سالم رئيس هيئة الابنية التعليمية، والدكتور "فونو" ممثل الجامعة اليابانية في مصر، ووفد الجامعة لمناقشة الموقف التنفيذي والجدول الزمني للانتهاء من الأعمال النهائية والتجهيزات بالمدرسة اليابانية، تمهيدًا لافتتاحها في العام الدراسي 2017/2018.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد علي التعاون والعلاقات القوية التي تربط بين الشعبيين المصري والياباني في جميع المجالات منذ سنوات طويلة.

وأكد المحافظ، أن المدرسة المصرية اليابانية، هي نتاج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح لدولة اليابان، والتي خلالها بحث سبل التعاون في مجال التعليم.

وزار الوفد الياباني وهيئة الأبنية التعليمية، المدرسة للوقوف على الأعمال النهائية التي تجري بها، والتأكيد على الجدول الزمني للافتتاح.

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مصراوي Masrawy

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